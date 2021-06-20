Türkiye Diyanet Vakfı, tüm illerde kurban bağış standı açacak
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Türkiye Diyanet Vakfı, tüm illerde kurban bağış standı açacak

Türkiye Diyanet Vakfı, tüm illerde kurban bağış standı açacak
Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir - Haberler | Güncel

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Kurban Bayramı öncesi vatandaşların kurban bağışlarını rahatlıkla yapabilmeleri için tüm illerde stant kuracak.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Kurban Bayramı öncesi vatandaşların kurban bağışlarını rahatlıkla yapabilmeleri için tüm illerde stant kuracak.

Vakfın Türkiye genelindeki 1003 şubesinin çalışanları, kentlerin önemli merkezlerine stant açarak vekalet yoluyla kurban bağışı alacak ve vatandaşları kurban çalışmaları hakkında bilgilendirecek.

TDV Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık, AA muhabirine, Diyanet İşleri Başkanlığıyla birlikte "Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş" temasıyla vekalet yoluyla kurban kesim çalışmalarını yurt içi ve yurt dışında sürdüreceklerini söyledi.

Hayırseverlerin birçok kanaldan TDV'ye kurban bağışında bulunabileceğini belirten Açık, şöyle devam etti:

"Yarım asra yakın süredir gerçekleştirdiği faaliyetlerle milletimizin iyilik temsilcisi olan vakfımız bu Kurban Bayramı'nda da ülkemizdeki ihtiyaç sahiplerinin yanı sıra bayram sevincini mazlum ve mağdur coğrafyalara taşıyacak. Hz. İbrahim'in sadakati, Hz. İsmail'in teslimiyetinin tezahürü olan ve yeryüzündeki bütün kardeşlerimizi birbirine yakınlaştıran kurban ibadeti sayesinde adını bile duymadığımız ülkelerde hiç görmediğimiz ve tanımadığımız kardeşlerimize hayırsever halkımızın yardım elini uzatıyoruz. Her aşamasını büyük bir hassasiyetle takip ettiğimiz ve İslami usullere uygun olarak kestiğimiz kurban bağışları konusunda her türlü ayrıntıyı düşünerek vatandaşlarımızın kolayca bağış yapabileceği ortamları hazırlıyoruz."

"Önümüzdeki günlerde 81 il ve 922 ilçede stant kurulumları tamamlanmış olacak"

Açık, vatandaşların il ve ilçelerdeki merkezi noktalarda kolaylıkla ulaşabileceği bağış stantları kurduklarını bildirerek, "Vatandaşlarımız, bu stantlarda görevlilerimizle iletişime geçerek kurban çalışmalarımız hakkında merak ettikleri hususları öğrenebilecek. Vatandaşlarımız, önceki yıllarda kurduğumuz bağış stantlarına çok büyük ilgi göstermişti. Bu yıl da o ilgiyi bekliyoruz. Önümüzdeki günlerde 81 il ve 922 ilçede stant kurulumları tamamlanmış olacak." ifadelerini kullandı.

"Milletimizin emanetlerini yurt içi ve yurt dışında ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız"

Vakfın 46 yıllık tecrübesiyle diğer alanlarda olduğu gibi vekalet yoluyla kurban kesimi noktasında da örnek teşkil ettiğini söyleyen Açık, "Milletimizin emanetlerini yurt içi ve yurt dışında ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız inşallah." dedi.

Açık, bu yıl kurban kesim bedellerinin yurt içi 1125 lira, yurt dışı 925 lira olarak belirlendiğini hatırlatarak, "Vatandaşlarımız, bağış stantlarımızın yanı sıra 'www.tdv.org' ve 'bagis.tdv.org' adreslerinden çevrim içi bağış yapabilir. Ayrıca, mobil bağış uygulamamızdan kurban vekaletlerini verebilir. Hayırseverler, il ve ilçe müftülükleri, TDV şubeleri, din görevlileri, PTT şubeleri ve bankalar aracılığıyla da vakfın kurban programına katkıda bulunabilirler." bilgisini paylaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir

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