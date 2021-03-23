Türkiye'den yılın ilk iki ayında 2,7 milyon dolarlık deniz salyangozu ihraç edildi
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Türkiye'den yılın ilk iki ayında 2,7 milyon dolarlık deniz salyangozu ihraç edildi

23.03.2021 11:19 | Son Güncelleme: 23.03.2021 11:22
Türkiye'den yılın ilk iki ayında 2,7 milyon dolarlık deniz salyangozu ihraç edildi

Türkiye'den yılın ilk iki ayında 5 ülkeye yapılan deniz salyangozu ihracatından 2 milyon 675 bin 123 dolar gelir sağlandı.

Türkiye'den yılın ilk iki ayında 5 ülkeye yapılan deniz salyangozu ihracatından 2 milyon 675 bin 123 dolar gelir sağlandı.

AA muhabirinin Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, yılın iki ayında 5 ülkeye 454 bin 350 ton deniz salyangozu ihraç edildi.

Söz konusu dönemde ihracattan 2 milyon 675 bin 123 dolar kazanıldı.

Güney Kore Cumhuriyeti, Çin Halk Cumhuriyeti, Tayvan, Japonya ve Bulgaristan, Türkiye'den deniz salyangozu satın alan ülkeler oldu.

Güney Kore Cumhuriyeti'ne 1 milyon 668 bin 757, Çin Halk Cumhuriyeti'ne 489 bin 600, Tayvan'a 381 bin 500, Japonya'ya 133 bin ve Bulgaristan'a 2 bin 266 dolarlık ihracat yapıldı.

Türkiye'den ocak ve şubatta yapılan deniz salyangozu ihracatının değer olarak yüzde 75'ini ise Karadeniz Bölgesi sırtladı.

"Deniz salyangozu yurt dışı piyasalarında aranan bir ürün haline geldi"

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine, deniz salyangozunun Türkiye'de tüketiminin olmamasına karşın ihracatından önemli bir girdi sağlandığını söyledi.

Özellikle Karadeniz Bölgesi'nden ihracatı gerçekleştirilen deniz salyangozunun, yurt dışı piyasalarında aranan bir ürün haline geldiğine dikkati çeken Kalyoncu, ihracatın çok daha yüksek noktalara gelebilmesi için yasal mevzuatlardaki kısıtlamalarda düzenleme yapılması gerektiğini belirtti.

Kalyoncu, deniz salyangozunda da avlanma yasağı olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Dengenin korunabilmesi ve popülasyon açısından deniz salyangozunun avlanma zorunluluğu var. Ancak tüm deniz canlıları için eşit bir şekilde uygulanan avlanma yasağı istenilen düzeyde ürün tedarik edilmesini zorlaştırabiliyor. Bu nedenle hızlı artış gösteren deniz salyangozunun, diğer canlılara zarar vermemesi için belli bir dönem yasak uygulanmadan avlanmasına müsaade edilmesi gerekmekte. Böylelikle ihracatının daha üst rakamlara ulaşması sağlanabilecektir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Burak Altunöz

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