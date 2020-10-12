Türkiye'de son 24 saatte 1614 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 58 kişi hayatını kaybetti
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Türkiye'de son 24 saatte 1614 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 58 kişi hayatını kaybetti

12.10.2020 19:45 | Son Güncelleme: 12.10.2020 19:48
Türkiye'de son 24 saatte 1614 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 58 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 1614 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 58 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 1614 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 58 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 115 bin 605 Kovid-19 testi yapıldı, 1614 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 58 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 1301 kişi iyileşti. Böylece Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 295 bin 658'e çıktı.

Toplam test sayısı 11 milyon 731 bin 350'ye ulaştı. Hasta sayısı 337 bin 147, vefat sayısı 8 bin 895, ağır hasta sayısı 1417, aktif hasta sayısı 32 bin 594 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 5,9, yatak doluluk oranı yüzde 48,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65,4, ventilatör doluluk oranı yüzde 32,7, ortalama temaslı tespit süresi 7,6 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,4 olarak kayıtlara geçti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün toplam ağır hasta sayımız 1417. Yoğun bakım doluluk oranlarımızda bu hafta düşüş var. Hastalarda zatürre oranı da geçen haftaya göre düştü. Tedbirler birlikte ve sürekli uygulandığında sonuç veriyor. Birlikte başaracağız, güvenin." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım

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