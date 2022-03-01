Türkiye'de kırsaldaki 1000 yerleşim yeri daha 4.5G ile buluşacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, nüfusu 500'den az olan yerleşim yerlerine mobil genişbant haberleşme altyapısı getirmeyi hedefleyen Evrensel Projeleri'nde bundan sonra yüzde 100 yerliliği kullanarak hareket edeceklerini söyledi.

Sayan, İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen GSMA Mobil Dünya Kongresi'nde yapılan "Evrensel Faz 3" imza töreninde, 4, 5g teknolojine geçilen 2016'da yerlilik oranlarını belirlediklerini anımsattı.

Bugüne kadar Evrensel Projelerinde "yüzde 100 ULAK olacak" diye şu ana kadar hiçbir sözleşme imzalanmadığını anlatan Sayan, " Türksat'ın sözleşmesi oluncaya kadar. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) aldığı karar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının politika belirlemesi ve Türksat'ın uygulamasıyla biz, bundan sonra Evrensel Projeleri'nde yüzde 100 yerliliği kullanarak, hareket edeceğimizi söyledik." diye konuştu.

Ticari şebekelerde yerliliğin artırılması için çalışmaların devam ettiğini dile getiren Sayan, orada istenilen seviyede olunmadığını ama devlet ve bakanlık olarak ödemesi yapılan şebekelerde yüzde 100 yerlilik olacağını kaydetti.

Son gelişen siyasi olaylar ve uluslararası konjonktüre bakıldığında yerliliğin öneminin ortaya çıktığının altını çizen Sayan, "Kendi ayaklarımız üzerinde durmadığımız zaman ne kadar yükselirsen yüksel, kanatlar senin değilse düşmeye mahkumsun. Bunu görüyoruz ve buna göre hareket ediyoruz." ifadelerini kullandı.

ULAK standında sergilenen Türksat anteni hakkında da bilgi veren Sayan, Türksat 5A ve 5B uydularının kapasitelerinin maksimum seviyede kullanılması için projenin konumlandırıldığını bildirdi.

Evrensel 1'inci ve 2'nci fazında yüzde 30 yerlilik istendiğini anımsatan Sayan, Evrensel 3'te LTE'nin yüzde 100'ünün ULAK olacağını ifade etti.

Sayan, ULAK baz istasyonunun yurt dışında da kullanımı için çalışmaların başladığını belirterek, "Yurt dışında en az iki ülkeye bu sistemleri ihraç etmek için siparişleri aldılar. Bizim istediğimiz de bu. Türkiye'de üretelim, kendimiz kullanalım, ihraç edelim." değerlendirmesinde bulundu.

"ULAK, Evrensel Faz 3 ile sahada yaygınlaşacak"

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu da hizmetin sahada geliştirilmesini sağlayacak Evrensel Faz 3 projesinin çalışmasıyla ULAK baz istasyonunun sahada yaygınlaştırılacağını bildirdi.

Türksat Uydu Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Selman Demirel de Türksat olarak Evrensel Projesi'nde Bakanlığın görevlendirmesiyle yer aldıklarını dile getirerek, Bakanlık ve BTK ile mümkün olduğu kadar yerli çözümleri dahil ederek, sistemlerin hem bakım onarım hizmetlerinin hem de kurulumlarının yapılmasında Türksat olarak görev aldıklarını kaydetti.

ULAK Haberleşme AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Celal Sami Tüfekçi de Evrensel Projesi'nin, devletin yaptığı yatırımlarla anayasal hak olan iletişimin ülkenin yer yerine dağılmasına imkan sağladığını anlattı.

Bu konuda Türkiye'nin öncü ülkeler arasında yer aldığını dile getiren Tüfekçi, "Biz ULAK olarak milli geliştirdiğimiz iletişim teknolojileriyle ve yerli üretimle ekipmanları, servisi Türkiye'ye, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına sağlamaktan onur duyuyoruz." diye konuştu.

ULAK Haberleşme AŞ Genel Müdürü Zafer Orhan da ULAK baz istasyonuyla yaklaşık 3 milyon kullanıcıya hizmet verdiklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından Bakan Yardımcısı Sayan, BTK Başkanı Karagözoğlu, Türksat AŞ Genel Müdür Yardımcısı Demirel, ULAK Haberleşme AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Tüfekçi ve ULAK Haberleşme AŞ Genel Müdürü Orhan tarafından "Evrensel Faz 3" projesi imzalandı.

İmza töreninde Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal da hazır bulundu.

1000'e yakın yerleşim yeri

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının himayesinde; Türkiye'de nüfusu 500'den az olan yerleşim yerlerine mobil genişbant haberleşme altyapısı getirmeyi hedefleyen Evrensel Projesi'nin başarı ile tamamlanan birinci ve ikinci fazlarından sonra hayata geçirilecek olan Faz3 ile 1000 e yakın yerleşim yeri ULAK 4.5G teknolojisi ile buluşacak.