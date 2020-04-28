Türkiye'de Covid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 992'ye yükseldi

Türkiye'de Covid-19 nedeniyle son 24 saatte 92 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 392 yeni vaka tespit edildi. Bugün 5 bin 18 kişi hastalığı yenerken toplam can kaybı 2 bin 992 oldu.

Sağlık Bakanı Koca'nın paylaştığı verilere göre bugüne kadar yapılan test sayısı 948 bin 115. Toplam iyileşen hasta sayısı 38 bin 809 olurken, 1 621 kişinin yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. Euronews.com'da Görüntüle