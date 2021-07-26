Türkiye'de bir ilk olan deniz feneri 78 yıldır gemilere rehberlik ediyor
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Türkiye'de bir ilk olan deniz feneri 78 yıldır gemilere rehberlik ediyor

İhlas Haber Ajansı / Ünsal Karka - Haberler | Güncel

Türkiye'de bir ilk olan deniz feneri 78 yıldır gemilere rehberlik ediyor Sinop'un Gerze ilçesinde Türk mühendisleri tarafından yapılan ilk modern deniz feneri 78 yıldır ışığıyla gemilere rehberlik ediyor.

Türkiye'de bir ilk olan deniz feneri 78 yıldır gemilere rehberlik ediyor

SİNOP - Sinop'un Gerze ilçesinde Türk mühendisleri tarafından yapılan ilk modern deniz feneri 78 yıldır ışığıyla gemilere rehberlik ediyor. Geceleri denizcinin en büyük dostu olan fener, gündüzleri de estetik görünümü ve manzarasıyla ilgi odağı oluyor.

Deniz fenerleri uzun zamandır dünyanın dört bir yanında zorlu kıyılar ve liman girişlerinde inşa ediliyor. Buralarda yer alarak felaketleri önleyen ve birçok hayat kurtaran deniz fenerlerinin eski örneklerinden biri de Gerze ilçesi Köşk Burnu'nda yer alıyor. Gerze Deniz Feneri 1943 yılında bu yana 78 yıldır ışığıyla gemilere rehberlik ediyor. Yüksekliği 6 metre, denizden yüksekliği 15 metre ve görünme mesafesi 6 kilometre olan fener, aynı zamanda Türk mühendisleri tarafından yapılan ilk modern deniz feneri olma özelliğini de taşıyor. Geceleri denizciye dost olan fener çakar sistem ile çalışıyor. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki fener 3 saniye aralıkla iki kez yanıp sönerek gemilere rehberlik ediyor. Gündüzleri de turistlerin ilgisini çekiyor. Gelenler bol bol fotoğraf çekilerek buradan ayrılıyor.

Gezmek için buraya gelen vatandaşlar doğa ve denize hayran kaldıklarını, deniz fenerinden dalga sesleri eşliğinde manzarayı izlemenin çok güzel olduğunu belirtti. Gelip görmeleri için herkese tavsiye edeceklerini söylediler.

Türkiye'de bir ilk olan deniz feneri 78 yıldır gemilere rehberlik ediyor
Türkiye'de bir ilk olan deniz feneri 78 yıldır gemilere rehberlik ediyor
Türkiye'de bir ilk olan deniz feneri 78 yıldır gemilere rehberlik ediyor
Türkiye'de bir ilk olan deniz feneri 78 yıldır gemilere rehberlik ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ünsal Karka

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