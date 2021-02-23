Türkiye Curling Süper Ligi maçları Erzurum'da sürüyor

ERZURUM Curling Salonun'da düzenlenen Türkiye Curling Süper Lig müsabakaları heyecan dolu anlara sahne oluyor. Müsabakalara 13 kulüpten erkek ve kadınlarda 19 takım ile 95 sporcu buz üstünde yarışıyor.

Erzurum'da dün başlayan ve 27 Şubat Cumartesi günü sona erecek Türkiye Curling Süper Ligi'ndeki karşılaşmalarda takımlar ilk dörde girmek için mücadele ediyor. Ekipler bir sonraki turda Play-Off'a girmeye hak kazanacak. Erkek ve kadınlar kategorisinde tek devreli oynanan maçlarda 19 hakem görev alıyor.

Türkiye Curling Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Müsabaka Koordinatörü Zeyit Palabıyık, curling'i, 'satrancın buzdaki hali' diye tanımlayarak şunları söyledi: "Türkiye Curling Federasyonu'nun 2021 faaliyet programında yer alan 22-27 Şubat tarihleri arasındaki Süper Lig müsabakaları başladı. Burada 13 kulüpten, 19 takım mücadele ediyor. Müsabakalarda 95 bayan ve erkek sporcu bulunuyor. Müsabakaların son gününde ilk dörde giren takımlar mart ayı içerisinde yapılacak olan Play-Off müsabakalarına katılacak. Mart ayında 1'inci Lig, 2'nciLig ve Süper Lig müsabakaları olacak. Bu liglerdeki dört takım Play- Off için belirlenecek. Curling, satrancın buzdaki hali diyebiliriz. Dışarıdan göründüğü kadarıyla pek cezbetmeyebilir ama oynadığınız zaman çok keyif alacağınız bir spor branşı olduğunu göreceksiniz. Takım biri yedek beş sporcudan oluşuyor. Toplam sekiz taş var her sporcu bu taşların ikişer tanesini atıyor. En sonunda hangi takımın taşı eve yakınsa onlar bir end'deki sayıyı alıyor. Toplam 10 'end' üzerinden oynanan curling sonunda hangi takım başarı sağlamışsa galip ilan ediliyor. Eğer 10 'end' sonunda galibiyet sağlanamamışsa 1 'end' daha uzatma oynanır. Curling Türkiye'de gelişmekte olan bir spor. 7'den 70'e herkesin yapabileceği bir spor branşı. Herkesi curling arenaya davet ediyoruz."

Bu arada, koronavirüs salgını nedeniyle yapılamayan Türkiye Curling Süper Lig ve 1'inci Lig kupa ve madalya töreni bugün saat 16.30'da Erzurum Curling Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şifanur TAVUS