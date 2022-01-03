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Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonunun 2022 faaliyet programı belli oldu

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonunun 2022 faaliyet programı belli oldu
AA / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonunun 2022 yurtiçi ve yurtdışı faaliyet programı yayımlandı.

MERSİN (AA) - Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonunun 2022 yurtiçi ve yurtdışı faaliyet programı yayımlandı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre yılın ilk yarışı olan Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası 1-6 Şubat'ta Mersin'de yapılacak.

Faaliyet programının içinde havalı ve ateşli silahların, plak atışlarının, uluslararası yarışların ve kampların düzenleneceği tarihlere de yer verildi.

AA / Erkan Tiryaki - Spor Haberleri

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