Türkiye Alp Disiplini B Grubu Eleme Yarışları, Bursa'da tamamlandı

Bursa'da düzenlenen Türkiye Alp Disiplini B Grubu Eleme Yarışları, sona erdi.

Türkiye Kayak Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Uludağ Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilen yarışlarda 11 ilden, 235 sporcu mücadele etti.

Müsabakalar sonrasında dereceye giren sporculara madalyaları, federasyon temsilcileri ve antrenörler tarafından verildi.

Organizasyonun büyük erkekler kategorisinde Ali Örmen birincilik elde ederken, kadınlarda birinci gün Cansun Karakaya ikinci gün ise Mina Kılıç ilk sırada yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er