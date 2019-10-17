Türkiye-ABD ortak açıklaması: "Türkiye ve ABD 'hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için' anlayışıyla...
Türkiye-ABD ortak açıklaması: "Türkiye ve ABD 'hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için' anlayışıyla NATO topraklarını ve halklarını tüm tehditlere karşı koruma taahhütlerini muhafaza ediyor"
17.10.2019 21:19
Türkiye-ABD ortak açıklaması: "Türkiye ve ABD 'hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için' anlayışıyla NATO topraklarını ve halklarını tüm tehditlere karşı koruma taahhütlerini muhafaza ediyor"
Kaynak: AA