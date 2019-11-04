Türkiye 177 dijital hastane ile dünya ikincisi

04.11.2019 15:39

Türkiye, sağlıkta dijitalleşme başarısı ile HIMSS EMRAM seviye 6 ve 7 alan 177 hastanesi ile Amerika'dan sonra dünya liderliğini pekiştirdi.

HIMSS Eurasia Konferansı kapsamında bu yıl dijital hastane sertifikasını hak eden hastane yöneticileri ödüllerini T.C. Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci ve HIMSS Başkanı ve CEO'su Harold F. Wolf III'un elinden aldı.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ve konuk ülke Sağlık Bakanlarının katılımı ile açılan HIMSS'19 Eurasia – Sağlık Bilişimi ve Teknolojileri Konferansı ve Fuarı, her yıl olduğu gibi sağlık bilişiminin nabzını tutmaya devam etti.

Sağlık bilişimi ve teknolojilerindeki başarısı ile Avrupa liderliğini sürdüren Türkiye, HIMSS'19 Eurasia'da başarısını bir kez daha dünyaya duyurdu. HIMSS EMRAM kriterlerine göre Seviye 6 validasyonu alan hastane sayısı 163'ten 167'ye, Seviye 7 validasyonu alan hastane sayısı 2'den 3'e yükseldi. Bu yıl ilk kez başlayan bir uygulama ile Ağız ve Dış Sağlığı Hastaneleri de dijitalleşme sürecine girdi. HIMSS'19 Eurasia'da HIMSS O-EMRAM Seviye 6 validasyonu alan 7 Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi de ilk kez ödüllerini aldı. Himss 6 ve 7 derecelerini hak eden hastane yöneticilerine ödülleri T.C. Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci, HIMSS Başkan ve CEO'su Harold F. Wolf III tarafından verildi.

Türkiye, HIMSS EMRAM seviye 7 alan İzmir Tire Hastanesi ve Yozgat Şehir Hastanesine ve İzmir Ödemiş Hastanesini ekleyerek Avrupa ülkeleri ile arasını biraz daha açarak kendi çıtasını yükseltti. Avrupa ülkelerinin Portekiz'de 1 adet, Hollanda'da 2 adet olmak üzere toplamda 3 adet seviye 7 hastanesi bulunurken Türkiye tek başına Avrupa'nın toplamı ile eş değer sayıda tam dijital hastanesi bulunuyor.

Bu yıl ilk kez HIMSS O-EMRAM sertifikalandırılması ile ödül alan Denizli ADSH, Okmeydanı ADSM, Düzce ADSM, Eskişehir ADSH, Aksaray ADSM, İstanbul Ataşehir ADSH ve Sakarya ADSH olmak üzere 7 adet ağız ve diş sağlığı hastaneleri ile; Türkiye'de toplam 177 dijital hastaneye sayısı ile dünyaya örnek oluyor.

Ödül töreninde konuşan ve 2013 yılında başlayan dijital dönüşüm çalışmalarının bu noktaya geldiğini görmekten duyduğu mutluluğu dile getiren Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci, "Bakanlığımızın dünya standartlarında hizmet sağlayabilmesi için üzerimize düşen ne varsa yapmaya çalıştık. Yorulmadık, daha fazla üretmekten kaçınmadık. Şimdi seviye 7 hastanelerimizin sayısını artırmaktan bahsedebiliyor ve dünyanın dört bir yanından övgü alabiliyorsak başarı ile kurulan bu güçlü sistemin değerli bileşenleri, sağlık çalışanlarımızın özverili çalışmalarını hatırlamak ve güçlü siyasal desteği şükranla anmak gerekir. Bugün burada dünyanın buluşma noktasında sadece dijital hastanecilik çalışmalarını görmeyeceksiniz. Sektör temsilcileri, kamu ve özel tüm hizmet sunucularıyla oluşmuş başarı hikayelerine tanık olacaksınız" diye konuştu.

Türkiye'deki HIMSS EMRAM seviye 6 ve 7 alan hastanelerin bu başarıları ile Avrupa'da yakalanması güç bir başarıya imza attığının söyleyen HIMSS Başkan ve CEO'su Harold F. Wolf III, ise Türkiye'de bu alandaki politikalar sayesinde sağlıkta dijitalleşme konusunda inanılmaz bir büyüme ve gelişme gördüklerini dile getirdi.

Kaynak: Bültenler