Türk ve Bahreynli iş insanları sağlık ve gıdada iş birliği için buluştu

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, şu anda çok sayıda Türk şirketinin Bahreyn'de yatırım yaptığını belirterek, "Bunun gelecekte daha da artmasını umuyoruz.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, şu anda çok sayıda Türk şirketinin Bahreyn'de yatırım yaptığını belirterek, "Bunun gelecekte daha da artmasını umuyoruz." dedi.

DEİK Türkiye-Bahreyn İş Konseyi ile Bahreyn İş Adamları Derneği (BBMA) iş birliğiyle çevrim içi olarak "Türkiye-Bahreyn Interconnected Business Toplantısı" düzenlendi.

Toplantıda konuşan DEİK Başkanı Olpak, ticari ilişkileri geliştirmek için düzenlenen toplantıda gıda ve sağlık sektörüne yoğunlaşacaklarını ifade ederek, bu platformu Türk ve Bahreynli özel sektör temsilcilerinin iş birliğini artırabilmeleri için sunduklarını söyledi.

Olpak, Bahreynli şirketlerle iş yapmak isteyen çok sayıda Türk firması bulunduğunu aktararak, "Türk özel sektörü, gıda ve sağlık sektöründe oldukça yüksek kapasiteye sahip. Dünya genelinde yürütülen birçok başarılı proje bulunuyor. Bu yüzden iş birliğini artırmaya devam etmeliyiz." şeklinde konuştu.

Halihazırda çok sayıda Türk şirketinin Bahreyn'de yatırım yaptığını belirten Olpak, "Bunun gelecekte daha da artmasını umuyoruz. İkili ilişkilerin geliştirilmesi için önem arz eden bu toplantıları daha sık yapmalıyız." dedi.

Salgının iş dünyasına sunduğu fırsatlara işaret eden Olpak, dijital çözümlere talebin arttığını, tedarik zinciri, sürdürülebilirlik ve ulaşılabilirlik konularının daha fazla önem kazandığını söyledi.

Olpak, "Ekonomilerin, şirketlerin, hatta bireylerin kendi çözümlerini bulması gerekiyor. Bu sebeple ikili ticaretimizi ve yatırımlarımızı potansiyelimizin farkında olarak geliştireceğimizi biliyorum." dedi.

"Bahreyn, Türk iş dünyası için birçok avantaj sağlıyor"

DEİK Türkiye-Bahreyn İş Konseyi Başkanı Bilgün Gürkan da iki ülke arasında uzun yıllardır süren iyi ilişkiler bulunduğunu ifade ederek, ekonomik ilişkileri daha da ileriye taşımak için çalıştıklarını söyledi.

Salgın nedeniyle iki ülke arasındaki ticaret hacminin bir miktar gerilediğini ve mevcut rakamların yeterli olmadığını belirten Gürkan, "Salgın, bazı zorlukların yanı sıra birtakım fırsatları da beraberinde getirdi. Bu sebeple gıda ve sağlık alanında büyük potansiyel görüyoruz. Bugün bu alanlara yoğunlaşacağız ancak fırsatların bulunduğu daha birçok alan var." diye konuştu.

Gürkan, Bahreyn ekonomisinin yabancı yatırımcılar için oldukça gelişmiş bir özellikte bulunduğunu aktararak, "Bölgenin en güvenli ülkelerinden... Hukuki yapı da oldukça iyi bir şekilde oturmuş. Bunu iş ve sosyal hayatta hissedebiliyorsunuz." dedi.

Bahreyn'in, Türk iş dünyasının ülkede yatırım yapabilmesi için birçok avantaj sağladığını kaydeden Gürkan, "Bu ülkede neredeyse herkes İngilizce konuşabiliyor. Bahreyn'den Türkiye'ye gelen turist sayısı da her yıl artıyor. Bugünkü program kapsamında gıda ve sağlık sektörü için kurumlar arası görüşmeler gerçekleştirilecek. Türk ihracatçılarımızı sadece Bahreyn ile değil, tüm bölge ülkeleriyle tanıştırmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

"Karşılıklı iş birliği için daha fazla kanal açmayı istiyoruz"

BBMA Başkanı Ahmed bin Hindi ise iki ülke arasındaki ticaret hacminin 500 milyon dolar seviyesine kadar yükseldiğini, bu rakamı daha da yukarıya çıkarmak için bu etkinliğin gerçekleştirildiğini söyledi.

Halihazırda çok sayıda şirketin salgından olumsuz etkilenmeye devam ettiğini aktaran Hindi, şunları kaydetti:

"Etkinlik kapsamında iş birliği için gıda ve sağlık sektöründe yoğunlaşmayı tercih ettik. Bu buluşma, iki ülke iş adamlarının tanışması ve iş yapmaya başlaması için oldukça uygun bir platformda gerçekleşiyor. İş adamlarımız arasında karşılıklı iş birliği için daha fazla kanal açmayı istiyoruz. Bahreyn, Körfez ülkelerine ve Körfez piyasasına girmek için önemli bir ülke ve dünyanın her yerinden yatırım çekebiliyor. Bunun başlıca sebebi, mükemmel bir lojistik sektörü ve yabancı yatırımcıları koruyan sağlam hukuki yapısı."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan