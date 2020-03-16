Türk turistlerin de tercih ettiği Bansko kayak merkezinde koronavirüs alarmı Bulgaristan'da Türk turistlerin de gittiği ünlü kayak merkezi Bansko'da, 9 yaşındaki İngiliz turistte koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Bulgaristan'da Türk turistlerin de gittiği ünlü kayak merkezi Bansko'da, 9 yaşındaki İngiliz turistte koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Vaka üzerine savcılık kararıyla kayak merkezi kapatıldı.

Türk turistlerin de rağbet ettiği kayak merkezinde tatil yapan İngiliz aile, 9 yaşındaki çocuklarını yüksek ateş şikayetiyle hastaneye götürdü. Yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine 6 kişilik aile, Bansko'daki kendi evlerinde karantinaya alındı. İngiliz ailenin 13 Mart Cuma günü İngiltere'den Bansko'ya geldiği belirtildi.

Bu arada, 4 kişilik başka bir İngiliz aile de kayak merkezindeki otel odasında karantina altında tutuluyor. İsmi açıklanmayan yaşlı bir İngiliz ise, koronavirüs teşhisiyle Blagoevgrad Hastanesi'ne sevk edildi.Blagoevgrad İli Bölge Sağlık Müdürlüğü, Bansko'da kayak tesislerinin hala çalışıyor olmasını 'büyük bir problem' olarak niteledi ve hükümetin kısıtlamalarına uyulmadığını açıkladı. Bölge Savcılığı harekete geçerek Bansko Kayak Merkezi'ni ziyaretçilere kapattı.Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle 2 kişi hayatını kaybederken, son vakayla birlikte koronavirüs hasta sayısı 52'ye yükseldi.BULGARİSTAN'DA OHAL TEDBİRLERİNE UYMAYANLARA AĞIR CEZABulgaristan hükümeti 13 Mart'tan itibaren bir aylık süreyle OHAL ilan etmişti. Yetkililer, karantina tedbirlerine uymayanlara 5 yıl hapis ve 10 bin ile 25 bin Euro arasında para cezası uygulanacağını açıkladı. Koronavirüs salgına karşı alınan tedbirlerin yasal olarak yürürlüğe girmesi için 14 Mart'ta 'Olağanüstü Resmi Gazete' yayımlandı. 'TIBBİ PERSONELE AYLIK 500'ER EURO EK MAAŞCumhurbaşkanı Rumen Radev ve Başbakan Boyko Borisov'un birlikte yaptığı toplantı sonrası alınan bir kararla, hastanelerde vakalara müdahale eden doktor, hemşire, sağlık personeli ve sıhhi görevlilerin maaşlarına ek 1000'er Leva (500 Euro) zam kararı alındı.

Avrupa Birliği fon kaynaklarından koronavirüsle mücadele için Bulgaristan'a 812 milyon Euro destek verilecek. Sofya yönetimi AB'nin koronavirüse karşı yapısal ve yatırım fonlarından aldığı 546 milyon Euro'yu da hala kullanmadığı için, AB'den sağlanacak toplam destek 1,358 milyar Euro olacak. Bu kaynaklar tıp araç- gereçleri, sağlık görevlileri ve ekonominin en çok zarar gören küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi için kullanılacak.

Kaynak: DHA