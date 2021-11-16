Türk Telekom, TTG Finansal Teknolojiler AŞ'nin kuruluş işlemlerini tamamladı - Haberler Ekonomi
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Türk Telekom, TTG Finansal Teknolojiler AŞ'nin kuruluş işlemlerini tamamladı

AA / Muhammet Emin Horuz - Haberler | Ekonomi
Türk Telekom, TTG Finansal Teknolojiler AŞ'nin kuruluş işlemlerini tamamladı

Türk Telekom, 50 bin TL sermayeli TTG Finansal Teknolojiler AŞ'nin kuruluş işlemlerinin tamamlandığını duyurdu.

Türk Telekom, 50 bin TL sermayeli TTG Finansal Teknolojiler AŞ'nin kuruluş işlemlerinin tamamlandığını duyurdu.

Türk Telekom'un Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, "Şirketimizin yüzde 100'üne sahip olduğu ve sermayesi 50 bin TL olan TTG Finansal Teknolojiler AŞ'nin kuruluş işlemleri tamamlanmış olup, ticaret siciline tescili gerçekleşmiştir. Şirket kuruluşunun kamuya açıklanması, yatırımcıların yatırım kararını ve pay değerini etkileyebilecek nitelikte olması nedeniyle ertelenmiştir." ifadelerine yer verildi.

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AA / Muhammet Emin Horuz - Ekonomi Haberleri

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