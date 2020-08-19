Türk Şeker Niğde'de 50 bin ton patates alımı yapacak Türk Şeker'in Niğde'den 10 bin ton yazlık, 40 bin ton ise kışlık patates alımı yapacağı bildirildi.

Türk Şeker'in Niğde'den 10 bin ton yazlık, 40 bin ton ise kışlık patates alımı yapacağı bildirildi.

AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin, yaptığı yazılı açıklamada, Türk Şeker yetkilileriyle Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde tarım sektörü hakkında istişarelerde bulunduklarını belirtti.

Yapılan görüşmede bölgeden patates alımı yapılmasının kararlaştırıldığını aktaran Gültekin, "Yaptığımız görüşme sonucunda Türk Şeker aracılığıyla bölgemizden yaklaşık 10 bin ton yazlık patates alımı yapılacak. 2021 yılında Niğdeli çiftçilerimizi de sözleşmeli tarım ile buluşturup, alım garantili üretim yapmalarını sağlayacağız. Yine Türk Şeker, önümüzdeki sezon yaklaşık 40 bin ton patates alımı yapacak. Ülkemizin ekonomisinde önemli yer tutan tarım sektöründe üreten ve geliştiren çiftçilerimizin her daim yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

AK Parti Niğde Milletvekili Yavuz Ergun ise Türk Şeker'in yapacağı patates alımının çiftçilere can suyu olacağına dikkati çekerek, sözleşmeli tarım ile alım garantili ve daha sürdürülebilir bir tarımın hayata geçeceğini aktardı.

Kaynak: AA