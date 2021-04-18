Türk Kızılay Van'da 1800 kişiye sıcak yemek ulaştırıyor
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Türk Kızılay Van'da 1800 kişiye sıcak yemek ulaştırıyor

Türk Kızılay Van'da 1800 kişiye sıcak yemek ulaştırıyor
Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan - Haberler | Güncel

Türk Kızılay Van Şubesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında iftar çadırlarının kurulmaması nedeniyle ihtiyaç sahibi 1800 kişinin evine her gün sıcak yemek ulaştırılıyor.

Türk Kızılay Van Şubesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında iftar çadırlarının kurulmaması nedeniyle ihtiyaç sahibi 1800 kişinin evine her gün sıcak yemek ulaştırılıyor.

Kızılay görevlileri, yardımlaşma ve dayanışma duygularının pekiştiği ramazanda yaptığı sıcak yemek ve diğer yardımlarla ihtiyaç sahiplerinin gönlüne dokunuyor.

Tuşba ilçesindeki Sabri Ülker Aşevi'nde hazırlanan 3 çeşit yemek el değmeden paketlenerek gıda mühendislerinin denetiminden geçirildikten sonra gönüllüler tarafından evlere teslim ediliyor.

Kızılay Van Şubesi Başkan Yardımcısı Ahmet Ferhat Yeltekin, her gün kapı kapı dolaşarak ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ulaştırdıklarını söyledi.

Ramazan boyunca ihtiyaç sahiplerinin yanında olacaklarını belirten Yeltekin, şunları kaydetti:

"Kovid-19 salgını nedeniyle iftar çadırları kurulamadı. Gönüllülerimizle birlikte 100 kişi sahada görev yapıyoruz. Aşevimizde kazanlarda pişirilen üç çeşit yemeği ve ekmeği ihtiyaç sahiplerinin iftar sofralarına ulaştırıyoruz. Yemekleri özel sefer taslarına bırakarak kapılara teslim ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan

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