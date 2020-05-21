Türk Kızılay'dan Silvan'da ihtiyaç sahibi 315 aileye gıda ve nakdi yardım Türk Kızılay Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde ihtiyaç sahibi 315 aileye gıda ve nakdi yardımda bulundu Türk Kızılay ramazan ayı münasebetiyle yoksulları sevindirmeye devam ediyor.

Türk Kızılay Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde ihtiyaç sahibi 315 aileye gıda ve nakdi yardımda bulundu

Türk Kızılay ramazan ayı münasebetiyle yoksulları sevindirmeye devam ediyor.

Bu kapsamda Türk Kızılay Diyarbakır Şubesi tarafından Silvan ilçesinde 200 aileye gıda yardımı, 115 aileye de nakdi yardımda bulunuldu.

Türk Kızılay Diyarbakır Şubesi Başkanı Mesut Işık, yaptığı açıklamada, ramazan ayı dolayısıyla önceden tespit edilen yoksul aileler için yardım kolileri hazırladıklarını belirtti.

İlgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Diyanet Vakfı ve STK'larla tespit edilen ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi, kavurma, çocuk kiti, alışveriş kartları bebek bezleri ve un torbası ulaştırdıklarını anlatan Işık, aynı zamanda 115 mağdur aileye de 400 liralık nakdi destekte bulunduklarını bildirdi.

Kaynak: AA