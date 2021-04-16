Türk Arkeolojisi için 'merkez' hazır

Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfı çatısı altında hizmet verecek Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü çalışmaları kapsamında, Gaziantep'teki 123 yıllık Kendirli Kilisesi'nin restorasyonu tamamlandı.

Enstitü faaliyetlerine ev sahipliği yapacak komplekste, Arkeometri Laboratuvarı da bulunuyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Avrupa Birliği'nin ortaklaşa gerçekleştirdiği Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü projesinin çalışmaları devam ediyor.

Enstitü'nün çeşitli kurullarında görev alan, arkeoloji alanında ihtisaslaşmış Türkiye ve Avrupa'dan 430 kültür, sanat ve bilim insanı tarafından yürütülen hazırlıklar kapsamında, Enstitü merkezi, Türkoloji İhtisas Kütüphanesi, etkinlik alanları ile Arkeometri Laboratuvarı'na ev sahipliği yapacak Gaziantep'teki Kendirli Kilisesi ve Latin Okulu'nun restorasyon çalışmaları tamamlandı.

1898 yılında yapılan Kilise, 123 yıllık geçmişiyle tarihteki önemli olaylara tanıklık etti. 1920-1921 yılları arasında 10 ay süren Antep Kuşatması sırasında 'siper' olarak kullanılan yapı, sonradan sinema, halkevi ve öğretmenevi olarak hizmet verdi.

1933 yılında, Ramazan Bayramı'nı geçirmek üzere kente gelen Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Gaziantepliler'e Kendirli Kilisesi'nin balkonundan seslenmişti. Gaziantepliler için manevi değeri olan günün anısını yaşatmak için komplekse, ünlü ressam Aleksandr Samsanov'un Atatürk'ün burada yaptığı konuşmayı betimleyen tablosu asılacak.

İki yıl süren restorasyonla fresklere ulaşıldı

Uzman bir ekibin titizlikle yürüttüğü restorasyon iki yıl sürdü. Mimarlar Levent Çırpıcı, Gökhan Berk, Onur Özbaşbuğ'un projelendirdiği çalışmalar sırasında iki beton tabla ve sekiz kat harç sökülerek orijinal freskler açığa çıkarıldı.

Kompleksin bahçesine tarihi dokuyu bozmayacak şekilde ve tek katlı inşa edilen Arkeometri Laboratuvarı'nın da tamamlanmasıyla Enstitü, bir ilki daha gerçekleştirmiş oldu.

Arkeometri Laboratuvarına sahip 'ilk' Enstitü

Türkiye'nin ilk 'millî' arkeoloji enstitüsü olan Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü, Arkeometri Laboratuvarı ile de ülkemizdeki 'saha yönetimi' laboratuvarına sahip ilk enstitüsü statüsünde.

Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda tamamlanarak kullanıma hazır hâle gelen ve cihaz alımları tamamlanan laboratuvar, arkeometrik araştırmalarda analitik tekniklerin öğretilmesini destekleyecek bir merkez. Laboratuvarın, nitelikli bilimsel araştırmaları yürütme misyonunun yanı sıra 'restorasyon' ve 'konservasyon' birimleriyle çalışarak mevcut altyapıya katkıda bulunması da amaçlanıyor.

Arkeolojik kazılardan elde edilen örneklerin yurt içinde analiz edilmesini sağlamak üzere tasarlanan Arkeometri Laboratuvarı, arkeometrik yayınlarla da Türk Arkeolojisini destekleyen 'yol gösterici' bir kurum olacak.

Kendirli Balkon görseli için de resimaltı şöyle:

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1933 yılında yaptığı Gaziantep gezisi sırasında Kendirli'den halka seslendiği balkon, konukların ilgisiyle karşılaşıyor. AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ve beraberindekiler Ocak ayındaki Arkeoloji Enstitüsü ziyaretleri sırasında.

Kaynak: Bültenler