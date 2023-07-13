Kültür ve Turizm Bakanı Gaziantep'te Ziyaretlerde Bulundu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gaziantep'te Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü'nün Kelime-i Tevhid sergisini gezdi. Ayrıca Devlet Tiyatroları Şehitkamil Sahnesi ve Şahinbey Millet Kütüphanesi'ni ziyaret eden Bakan Ersoy, yetkililerden bilgi aldı.