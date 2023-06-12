Güney Çin Denizi'nde Antik Gemi Batıkları İncelendi

Güney Çin Denizi'nde bulunan iki antik gemi batığı, derin deniz arkeoloji ekibi tarafından incelendi. Araştırmanın ilk aşaması tamamlandı ve çok sayıda kültürel kalıntı bulundu.

Güney Çin Denizi'nde ortaya çıkarılan iki antik gemi batığını inceleyen derin deniz arkeoloji ekibi, araştırmanın birinci safhasını Pazar günü tamamladı.

Çin'in derin deniz arkeolojisinde yeni bir sayfa açan araştırma, 20 Mayıs'ta başlamıştı.

Çin Ulusal Kültür Mirası İdaresi tarafından onaylanan araştırmanın ilk aşaması, Güney Çin Denizi'nin kuzeybatı kıta yamacı yakınlarındaki 1 ve 2 numaralı gemi enkazlarının bulunduğu bölgede yürütüldü.

SES 1 (Çince): ZHANG NİNGHAO, derin deniz arkeoloji ekibinin başkan yardımcısı:

"İlk defa bu kadar büyük gemi enkazları ile karşılaşıyoruz, bu geçmişte hayal bile edilemezdi. Kamerayı kamaranın içinde çalıştırdığımızda batığın olduğu bölgenin farklı kısımlarına ve ayrıntılarına yakınlaştırma yapabildik. Bu, önceden kaydedilmiş videoları izlemekten tamamen farklıydı."

SES 2 (Çince): CHEN CHUANXU, derin deniz arkeoloji ekibinin başkan yardımcısı:

"Görevlerimiz arasında uzun temel konumlandırma sisteminin kurulması, 3 boyutlu lazer görüntüleme, fotoğraf birleştirme, yüksek çözünürlüklü görüntü alımının yanı sıra kültürel kalıntıların özelliklerinin çıkarılması yer alıyor."

İki antik gemi batığı, 2022'nin Ekim ayında, yaklaşık 1.500 metre derinlikte keşfedilmişti.

Görece iyi korunmuş gemi enkazlarında çok sayıda kültürel kalıntı bulunuyor.

Bu kalıntıların önemli tarihsel, bilimsel ve sanatsal değerlere sahip olduğu düşünülüyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Haikou'dan bildiriyor. (XHTV)