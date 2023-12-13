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Kütahya'da öğrenciler Arkeoloji Müzesi ve Çini Müzesi'ni gezdi

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Kütahya'da bir ortaokulun öğrencileri, kentteki arkeoloji ve çini müzelerini gezdi.

Kütahya'da bir ortaokulun öğrencileri, kentteki arkeoloji ve çini müzelerini gezdi.

Şehitler Ortaokulu 5. sınıf öğrencileri, Sosyal Bilgiler dersinde işledikleri konular kapsamında Arkeoloji Müzesi ve Çini Müzesi ile tarihi Ulu Cami'yi ziyaret etti.

Öğretmenlerinin rehberliğinde müzeleri gezen çocuklar, tarihi eser ve kalıntıları yerinde görme ve inceleme fırsatı buldu.

Okulun Sosyal Bilgiler öğretmenlerinden Funda Zengin, yaptığı açıklamada, öğrencilerin derste öğrendiği bilgileri pekiştirmek amacıyla müze ziyareti gerçekleştirdiklerin söyledi.

Gezinin yararlı geçtiğini belirten Zengin, "Kütahya'mız tarihi ve kültürel alanların çokça olduğu bir yer. Öğrencilerimizin derste öğrendikleri tarihi eser, tarihi nesne ve objeler gibi bilgileri yerinde görmelerini istedik. Öğrencilerimizin aynı zamanda yaşadıkları çevrede hangi uygarlıklar yaşamış, bunları öğrenmeleri için gezimizi yaptık." dedi.

Öğrenciler de derslerinde gördükleri tarihi eserleri yerinde gördükleri için mutlu olduklarını dile getirdi.

Kaynak: AA / Güncel

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