Amasya'da 1700 yıllık Bereket Tanrıçası figürlü mozaik sergileniyor

Amasya'da bulunan ve Türkiye'de ve dünyada tek olan 1700 yıllık Bereket Tanrıçası figürlü mozaik, Arkeoloji Müzesi'nde sergilenmeye başladı. Mozaik, Roma döneminde merkezdeki askeri birliğin taban mozaiği olarak kullanılmıştı.

AMASYA'da, yaklaşık 9 yıl bulunduğu yerde üzeri kapalı şekilde korunan 1700 yıllık Bereket Tanrıçası figürlü mozaik, Arkeoloji Müzesi'nde sergilenmeye başladı.

Kentte, 1700 yıllık Bereket Tanrıçası figürlü mozaik, Türkiye'de ve dünyada tek olarak gösteriliyor. Roma döneminde merkezdeki askeri birliğin taban mozaiği olarak kullanılan, üzerinde 'KTICIC' ve 'APE BOAH' yazılı 2 figür ile çeşitli geometrik şekiller olan mozaik, Amasya Arkeoloji Müzesi'nde korumaya alındı. Kent merkezine bağlı Gökmedrese Mahallesi'ndeki Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin altında 2013'te kurtarma kazısında ulaşılan yaklaşık 80 metrekare genişliğindeki mozaik, teşhir edilmeye başlandı. Teknik çalışma ve teşhir alanının hazırlanmasının ardından mozaik, Vali Mustafa Masatlı'nın girişimleriyle Amasya Arkeoloji Müzesi'ne yerleştirildi.