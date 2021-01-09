"Turizmin başkenti" Antalya hazırlık kamplarının da vazgeçilmez adresi
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"Turizmin başkenti" Antalya hazırlık kamplarının da vazgeçilmez adresi

09.01.2021 11:10 | Son Güncelleme: 09.01.2021 11:15

Spor Turizmi Birliği Derneği Başkanı Recep Şamil Yaşacan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde misafirlerine sağlıklı tatil imkanı sunan Antalya'nın, sporcular tarafından da tercih edildiğini belirterek, "Ocak ayının ilk haftasından mart ayının sonuna kadar organizasyon var.

Spor Turizmi Birliği Derneği Başkanı Recep Şamil Yaşacan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde misafirlerine sağlıklı tatil imkanı sunan Antalya'nın, sporcular tarafından da tercih edildiğini belirterek, "Ocak ayının ilk haftasından mart ayının sonuna kadar organizasyon var. Üç ay boyunca binin üzerinde kamp yapılacak." dedi.

Ağırladığı turist bakımından "turizmin başkenti" olarak nitelendirilen Antalya, turistler kadar sporcuların da tercihleri arasında yer alıyor.

İklimi ve doğal güzellikleri bakımından sporcuların da kamp yapmak istediği Antalya, FIFA kriterlerine sahip sahaların bulunması, teknik imkanların çokluğu ve Kovid-19 konusunda otellerin aldığı tedbirler sayesinde güven veriyor.

"Yabancı ülke takımlarının rezervasyonları çok iyi"

Yaşacan, AA muhabirine, Kovid-19'dan en çok etkilenen sektörlerin başında turizm geldiğini söyledi.

Türkiye'nin salgının başından itibaren aldığı tedbirler sayesinde sağlıklı ve güvenli bir tatil anlayışıyla hareket edildiğini aktaran Yaşacan, bu durum Antalya'daki turist sayısında etkili olduğunu dile getirdi.

Kamp yapmak isteyenlerin Antalya'yı tercih ettiğini vurgulayan Yaşacan, "Rusya, Ukrayna, Romanya, Hırvatistan, Sırbistan, Slovenya, Çekya, Macaristan ve Türk Cumhuriyetleri'nden takımlar Antalya'da kamp yapacak. Yabancı takımların, Antalya'daki kamp rezervasyonları yapılmış, bitmiş durumda. Yabancı ülke takımlarının rezervasyonları çok iyi. Eskiyi yakalamış gibiyiz. Ocak ayının ilk haftasından martın sonuna kadar organizasyon var. Üç ay boyunca binin üzerinde kamp yapılacak." diye konuştu.

Bu yılki kamp döneminde hedeflerinin ekonomik olarak çarkların dönmesi ve turizmdeki morallerin yüksek tutulması olduğunu vurgulayan Yaşacan, en büyük kazançlarının ise ülke tanıtımı olduğunu ifade etti.

Yaşacan, tanıtımların yaz turizmi için çok iyi olacağını kaydetti.

Hazırlık maçları için Türk takımı gerekiyor

Bu yılki kamp döneminde en büyük sıkıntılarının devre arası kamp döneminin olmamasından dolayı Türk takımlarının eksikliği olacağına değinen Yaşacan, şöyle konuştu:

"Bölgesel Amatör Liglerin (BAL) başlayacağı tarih henüz belli olmadı. BAL liginin oynanacağı tarih konusunda Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) biran önce karar alırsa, BAL takımları şubat ve mart aylarında Antalya'ya kampa gelirler. Onlar kamplarını yaparken, yabancı takımlar da hazırlık maçı oynayacak takım bulacak. BAL Ligi takımları da çok iyi takımlarla hazırlık maçı yapmış olacak. İki taraf için çok güzel bir organizasyon olur. Bu nedenle TFF tarafından bu liglerin başlama tarihlerinin biran evvel belirlenmesi gerekiyor. Eğer bu tarih açıklanırsa, hem yabancı takımlar hem de oteller için büyük iyilik olacak."

'Turizmin başkenti' Antalya hazırlık kamplarının da vazgeçilmez adresi
'Turizmin başkenti' Antalya hazırlık kamplarının da vazgeçilmez adresi
'Turizmin başkenti' Antalya hazırlık kamplarının da vazgeçilmez adresi
'Turizmin başkenti' Antalya hazırlık kamplarının da vazgeçilmez adresi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Bektaş

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