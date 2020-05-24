Turizm merkezlerinin plaj ve sahilleri sessiz kaldı
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Turizm merkezlerinin plaj ve sahilleri sessiz kaldı

Geçen yıl Ramazan Bayramı'nda yoğunluğun oluştuğu Türkiye'nin dünyaca ünlü turizm kentlerindeki sahil ve plajlar, bu senenin aynı döneminde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle en sakin günlerini yaşıyor.

Turizm merkezlerinin plaj ve sahilleri sessiz kaldı
24.05.2020 11:17 | Son Güncelleme: 24.05.2020 11:54

Geçen yıl Ramazan Bayramı'nda yoğunluğun oluştuğu Türkiye'nin dünyaca ünlü turizm kentlerindeki sahil ve plajlar, bu senenin aynı döneminde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle en sakin günlerini yaşıyor.

Antalya, İzmir, Muğla ve İstanbul'un da aralarında bulunduğu turizm kentlerinin plaj ve sahillerinde, geçen yıl 9 günlük bayram tatilini fırsat bilenler yoğunluk oluştururken, bu sene aynı dönemde Kovid-19 ile mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle durgunluk görülüyor.

Geçen yıl sıcaktan bunalan yerli ve yabancı turistlerin adeta akın ettiği, Akdeniz, Ege, Marmara ve Karadeniz bölgeleri ile Van Gölü'ndeki sahil ve plajlar, salgın önlemleri kapsamında boş kaldı.

Deniz, kum ve güneşin keyfini çıkarmak için her yıl milyonlarca kişinin kullandığı plaj ve sahillerdeki sakinlik ile "kontrollü normalleşme" süreci için alınan önlemler, Anadolu Ajansı ekipleri tarafından havadan görüntülendi.

Plaj ve sahiller en sakin günlerini yaşıyor

Bayram tatilinde de en fazla tercih edilen yerler arasında bulunan Akdeniz Bölgesi'ndeki kentlerden Antalya'nın Kaputaş ve Konyaaltı, Adana'nın Ayaş ile Mersin'in Halk plajları, en sakin günlerini yaşıyor.

Güneşlenmek isteyenlerin yanı sıra su sporları yapanların tercih ettiği Ege Bölgesi'nde bulunan İzmir'in Çeşme ilçesindeki Alaçatı ve Ilıca, Aydın'ın Didim ilçesindeki Altınkum ve Kuşadası, Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Bitez ve Paşatarlası plajları ile Fethiye ilçesindeki Ölüdeniz'de, Kovid-19 tedbirleri kapsamında alınan önlemlere uyuluyor.

Marmara Bölgesi'ndeki İstanbul'un Menekşe ve Kilyos, Balıkesir'in Sarımsaklı, Kocaeli'nin Kerpe plajlarında da geçen yılki yoğunluktan eser yok.

Karadeniz Bölgesi'nin Düzce kentindeki gözde uğrak yerlerinden Çuhallı ile Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Van Gölü kıyısında yer alan Edremit plajları da eski kalabalık günlerine dönmek için gün sayıyor.

Bu yıl Ramazan Bayramı'nda sessiz olan turizm kentlerinde ay sonu itibarıyla hareketlilik yaşanacağı öngörülüyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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