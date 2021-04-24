(DRONE) Turizm merkezleri sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğe büründü
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(DRONE) Turizm merkezleri sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğe büründü

Anadolu Ajansı / Durmuş Genç - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Antalya ve Muğla'da sessizlik hakim oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Antalya ve Muğla'da sessizlik hakim oldu.

Ağırladığı turist sayısı bakımından "turizmin başkenti" olarak nitelendirilen Antalya'da, hafta sonları yoğunluğun oluştuğu dünyaca ünlü Konyaaltı ve Lara sahilleri boş kaldı.

Hava sıcaklığının 23 derece olduğu kentte, sahillerden sadece kısıtlamadan muaf turistler yararlanabildi. Bazı turistler yürüyüş yaptı, bazıları da sahilde güneşlendi. Bisiklete binen turistler, güneşli havanın keyfini çıkardı.

Kentin diğer günlerde işlek caddeleri 100. Yıl, Işıklar ve Güllük'te de sessizlik hakim oldu.

Polis ve jandarma ekipleri, kent genelinde denetimlerini sürdürdü.

Muğla

Muğla kent merkezinin yanı sıra turistik ilçeleri Marmaris, Bodrum, Fethiye, Datça, Dalaman, Ortaca ve Milas sessizliğe büründü. Sahillerden sadece kısıtlamadan muaf turistler yararlanabildi.

Hafta sonları yoğunluk yaşanan "Sakin Kent" unvanına sahip Ula ilçesi Akyaka Mahallesi en sessiz günlerinden birini yaşadı. Gökova Körfezi manzarasıyla dikkati çeken Akyaka sahili ile mahallenin girişinde, jandarma ekipleri denetim yaptı.

Bodrum'un ünlü Paşatarlası, Kumbahçe, Gümbet, Ortakent-Yahşi ve Torba sahilleri ile kıyıdaki yürüyüş yolları da sessizleşti.

Fethiye'de meydanlar ile sahildeki yürüyüş ve bisiklet yolları boş kaldı.

Marmaris'in işlek yerleri Atatürk ve 19 Mayıs Gençlik meydanları, Yat Limanı, Uzunyalı ve İçmeler plajlarında sessizlik hakim oldu.

Güvenlik güçleri, il genelinde denetimlerini sürdürüyor.

(DRONE) Turizm merkezleri sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğe büründü
(DRONE) Turizm merkezleri sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğe büründü
(DRONE) Turizm merkezleri sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğe büründü
(DRONE) Turizm merkezleri sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğe büründü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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