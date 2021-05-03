Turizm merkezleri Antalya ve Muğla'da "tam kapanma" sessizliği yaşanıyor

Antalya ve Muğla'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "tam kapanma" uygulamasının dördüncü gününde sahiller, meydanlar ve sokaklar boş kaldı.

Antalya ve Muğla'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "tam kapanma" uygulamasının dördüncü gününde sahiller, meydanlar ve sokaklar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeyle 29 Mayıs Perşembe saat 19.00'da başlayan ve 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Antalya'da sakinlik hakim.

Ağırladığı turist sayısı bakımından önemli turizm merkezlerinden biri olan kentte, normal zamanlarda işlek olan cadde, sokak, meydan ve sahillerde kısıtlama dolayısıyla alışılagelen yoğunluğun dışında görüntüler oluştu.

Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde de sadece kısıtlamadan muaf tutulan az sayıda turist yer aldı.

Kentte polis ekiplerinin farklı noktalardaki denetimleri sürüyor.

Muğla

Muğla'nın turistik ilçeleri Marmaris, Bodrum, Fethiye ile Datça'da sahil, meydan ve caddeler sessizliğe büründü. İlçelerde normal zamanlarda kalabalık olan sahil kesimindeki yürüyüş ve bisiklet yollarında sessizlik hakim.

Güney Ege'nin ünlü plajlarında sadece kısıtlamadan muaf tutulan az sayıda turist bulunurken, bölgede etkili olan güneşli havayı fırsat bilen turistler denize girip güneşlendi.

Marmaris'te de kısıtlama nedeniyle Atatürk ve 19 Mayıs Gençlik Meydanı ile Atatürk ve Ulusal Egemenlik caddelerinde sakinlik hakim oldu.

İlçede önceden yoğunluğun yaşandığı Marmaris Belediyesi Halk Plajı, Uzunyalı Sahili, İçmeler Plajı ve sahil şeridinde sessizlik yaşanıyor.

Kısıtlamadan muaf tutulan turistler yat limanında yürüyüş yaptı, bazıları da denize girip güneşlendi.

Hava sıcaklığının 35, deniz suyu sıcaklığının 22 derece olarak ölçüldüğü ilçede, adrenalin tutkunu bazı turistler su sporları istasyonlarında jet ski ile denizin ve sıcak havanın keyfini sürdü.

Marmaris Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri denizde alargada duran yatlarda kontrol ve denetimlerde bulundu.

Polis ekipleri de ilçenin bağlantı noktaları ve önemli caddelerinde aralıksız denetim yaptı.

Bodrum'da da tatillerini geçiren turistler denize girdi, güneşledi.

"Sakin kent" unvanına sahip Ula ilçesinin Akyaka Mahallesi'nin girişinde ve sahil kısmında jandarma ekipleri denetim yaptı.

Fethiye'de ise meydanlar boş kalırken Ölüdeniz sahilinde turistler denize girdi.

İl genelinde güvenlik güçleri denetimlerini sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden