Turistik bölgelerde sessizlik hakim Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması getirilen illerden Antalya ve Muğla'da ünlü sahil, plaj ve meydanlar boş kaldı.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması getirilen illerden Antalya ve Muğla'da ünlü sahil, plaj ve meydanlar boş kaldı.

Ağırladığı turist bakımından "turizmin başkenti" olarak nitelendirilen Antalya'da, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili ile Sarısu ve Lara plajlarında sessizlik hakim.

Eskiden yerli ve yabancı turistlerle dolu olan Cumhuriyet Meydanı, Kaleiçi, Işıklar ve Kazım Özalp caddeleri de boş kaldı. Kentteki her kavşakta nöbet tutan, mahalle aralarında devriye gezen polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması getirildiğini farklı dillerde anons ediyor.

Fırıncılar da sabah kamyonlarla siteleri dolaşarak, evde kalan vatandaşlara ekmeklerini ulaştırıyor.

Belediye ve güvenlik ekipleri, sokak hayvanlarını da unutmuyor. Kedi ve köpekler için mama, özel kaplarda su bırakılıyor.

Kentin giriş ve çıkışlarında oluşturulan kontrol noktalarında da polis ve jandarma, çalışmalarını sürdürüyor.

Muğla'nın turistik bölgelerinde de sakinlik hakim

Muğla'nın turizm merkezleri Bodrum, Marmaris ve Fethiye ilçelerinin meydanları, sahil ve yürüyüş yolları ile ünlü plajlarının boş kaldığı görüldü.

Bodrum'da Paşatarlası, Kumbahçe, Gümbet, Ortakent-Yahşi ve Torba sahilleri, Marmaris'teki Atatürk ve 19 Mayıs Gençlik meydanları, Marmaris Belediyesi Halk Plajı, Uzunyalı ile İçmeler sahilleri ile yürüyüş yolları, Fethiye'de ise Beşkaza Meydanı, sahil bandındaki yürüyüş ve bisiklet yolları, en sakin günlerini yaşıyor.

Bu arada, sokağa çıkma kısıtlaması getirilmeyen Isparta ve Burdur'da da cadde ve sokaklarının eskiye göre sakin olduğu görüldü.

Kaynak: AA