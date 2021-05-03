Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı 6'da 6 yaptı
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Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı 6'da 6 yaptı

Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı 6'da 6 yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı altıncı maçında da galibiyet serisini sürdürmeyi başardı.

Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı altıncı maçında da galibiyet serisini sürdürmeyi başardı. Turgutlu Yıldırım Beyazıt Spor Salonunda rakibi İstanbul Panterlerini 90-32 yenmeyi başaran Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, namağlup liderliğini korumaya devam ediyor.

Türkiye Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi C Grubundaki altıncı maçına çıkan Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı rakibi İstanbul Panterlerini 90-32'lik skorla ikinci kez mağlup etti. Yıldırım Beyazıt Spor Salonunda oynanan maçta Pelin Gürçavdı 18 sayı atarak takıma en çok sayı kazandıran oyuncu oldu. Şevval Oyan 14, Sıla Berza Birgin 12, Nazlıcan Yalçındağ 11 sayı ile maçın diğer skorer oyuncuları olarak maça adını yazdırdı.

Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı ile İstanbul Panterleri arasında oynanan karşılaşmayı Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Başkan Yardımcısı Fırat Honaz ve Özel Kalem Müdürü Ali Nasuhoğlu da tribünden takip etti.

Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Serdar Babacan, "Deplasmanda oynadığımız maçların ardından kendi evimizde oynadığımız maçı da kazanarak galibiyet tablomuza bir yenisi daha ekledik. Takımımızın sahada ortaya koyduğu başarılı oyunla rakibimizi önemli bir farkla yenmeyi başardık. Oynayacağımız diğer maçlarda da istikrarımızı koruyarak, galibiyet serimizi bozmadan ligi şampiyon olarak tamamlamayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Belediyespor Kadın Basketbol Takımının her maçında Turgutlu'yu gururlandırdığı ifade eden Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı ve Belediyespor Asbaşkanı Fırat Honaz ise, "Kadınların her alanda başarılı olduğunu gösterebilmek adına kurduğumuz Kadın Basketbol Takımımız ortaya koyduğu başarılarla Turgutlu'muzu gururlandırıyor ve kadının gücünü tüm Türkiye'ye gösteriyor. Her oyuncumuzun maçlarda süre alması ve attıkları sayılarla skora katkı sunmaları bizim için oldukça önemli. Kazandığı tüm galibiyetler için Kadın Basketbol Takımımız oyuncuları ve teknik ekibimizi yürekten tebrik ediyorum" dedi. - MANİSA

Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı 6'da 6 yaptı
Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı 6'da 6 yaptı
Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı 6'da 6 yaptı
Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı 6'da 6 yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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