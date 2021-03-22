Turan Aydoğan kimdir? Turan Aydoğan kaç yaşında, nereli? Turan Aydoğan hayatı ve biyografisi!

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Turan Aydoğan izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Turan Aydoğan kaç yaşında, nereli? Turan Aydoğan hayatı ve biyografisi! Turan Aydoğan kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Turan Aydoğan hakkında araştırmalar yapılıyor. Turan Aydoğan kimdir? Turan Aydoğan kaç yaşında, nereli? Turan Aydoğan hayatı ve biyografisi!

TURAN AYDOĞAN KİMDİR?

Av. Turan Aydoğan 3 Mayıs 1964?te Torul?da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Trabzon?da tamamladı. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Bir süre özel sektörde profesyonel yöneticilik yaptıktan sonra serbest avukatlık mesleğine İstanbul Barosu?nda kayıtlı olarak devam etti. Partinin çeşitli kademelerindeki görevlerinden sonra 8 yıl CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyeliği yapmıştır. 24 Haziran 2018 Genel Seçimlerinde 27. Dönem İstanbul Milletvekili olarak TBMM?ye girmeye hak kazandı. Ayrıca CHP İnsan Hakları Grubu ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı?nın oluşturduğu çalışma gruplarının ve TBMM Adalet Komisyonu?nun da üyesidir. Orta derecede İngilizce ve Almanca bilen Aydoğan, evli ve 2 çocuk babasıdır.