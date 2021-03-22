Turan Aydoğan kimdir? Turan Aydoğan kaç yaşında, nereli? Turan Aydoğan hayatı ve biyografisi!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Turan Aydoğan kimdir? Turan Aydoğan kaç yaşında, nereli? Turan Aydoğan hayatı ve biyografisi!

22.03.2021 21:31 | Son Güncelleme: 22.03.2021 21:43
Turan Aydoğan kimdir? Turan Aydoğan kaç yaşında, nereli? Turan Aydoğan hayatı ve biyografisi!

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Turan Aydoğan izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Turan Aydoğan kaç yaşında, nereli? Turan Aydoğan hayatı ve biyografisi! Turan Aydoğan kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Turan Aydoğan hakkında araştırmalar yapılıyor. Turan Aydoğan kimdir? Turan Aydoğan kaç yaşında, nereli? Turan Aydoğan hayatı ve biyografisi!

TURAN AYDOĞAN KİMDİR?

Av. Turan Aydoğan 3 Mayıs 1964?te Torul?da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Trabzon?da tamamladı. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Bir süre özel sektörde profesyonel yöneticilik yaptıktan sonra serbest avukatlık mesleğine İstanbul Barosu?nda kayıtlı olarak devam etti. Partinin çeşitli kademelerindeki görevlerinden sonra 8 yıl CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyeliği yapmıştır. 24 Haziran 2018 Genel Seçimlerinde 27. Dönem İstanbul Milletvekili olarak TBMM?ye girmeye hak kazandı. Ayrıca CHP İnsan Hakları Grubu ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı?nın oluşturduğu çalışma gruplarının ve TBMM Adalet Komisyonu?nun da üyesidir. Orta derecede İngilizce ve Almanca bilen Aydoğan, evli ve 2 çocuk babasıdır.

SEO Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
SEO Editörü

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ali Sunal Merve Dizdar Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Cenk Tosun Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Turan Aydoğan kimdir? Turan Aydoğan kaç yaşında, nereli? Turan Aydoğan hayatı ve biyografisi! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.3.2021 21:44:24. #1.15#
title