Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, "terörle mücadeleye devam" mesajı verdi Açıklaması
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Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, "terörle mücadeleye devam" mesajı verdi Açıklaması

04.02.2021 15:27 | Son Güncelleme: 04.02.2021 15:30
Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said,

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, ülkenin merkezindeki dağlık bölgede dün el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıda dört askerin hayatını kaybetmesinin ardından "terörle mücadeleye devam" açıklaması yaptı.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, ülkenin merkezindeki dağlık bölgede dün el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıda dört askerin hayatını kaybetmesinin ardından "terörle mücadeleye devam" açıklaması yaptı.

Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Said, dün Tunus kırsalındaki saldırıda hayatını kaybeden dört asker için düzenlenen anma törenine katıldı.

Said burada yaptığı konuşmasında, "Savaş bir mücadele. Savaşa aynı yüksek maneviyatla devam edeceğimizin sözünü veriyoruz. Bu suçlulara, arkasındakilere, Tunus devletini vurmaya çalışanlara karşı koyacağız. Savaşa tüm cephelerde devam etmek için kararlıyız çünkü zaferden başkasını kabul etmiyoruz." ifadelerini kullandı.

Tunus'un Cezayir sınırı yakınlarındaki Mığila dağlık bölgesinde terör unsurlarını takip eden güvenlik güçlerine dün saldırı düzenlenmişti.

Güvenlik güçlerinin aracını hedef alan EYP'li saldırıda, 4 asker yaşamını yitirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yosra Ouanes

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