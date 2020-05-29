Tunceli'de polislerden örnek davranış Tunceli'de polisler, down sendromlu 50 yaşındaki Nezahat Anuk'un doğum gününü kutladı.

Tunceli'de polisler, down sendromlu 50 yaşındaki Nezahat Anuk'un doğum gününü kutladı. Yoldaki yaralı kedi için de seferber olan ekipler, trafiği tek şeride düşürdü.

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan down sendromlu Nezahat Anuk'a (50) sürpriz yapan Polis Özel Harekat Timleri, doğum günü pastasıyla evini ziyaret etti. Anuk'un doğum gününü kutlayan polisler, yürekleri ısıttı.

Öte yandan kent merkezinde 15 Temmuz Bulvarı üzerinde yaralı halde bir kedi gören polisler, trafiği kontrollü olarak tek şeride düşürerek tedavisi için veteriner çağırdı. Veteriner gelene kadar tek şeritten ulaşım sağlanırken, kedi tedavi altına alındı.

Vali Tuncay Sonel, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Nezahat ablamızın (Pülümürlüler Nezko diye hitap eder) 50. yaş gününü polis özel harekattaki kahraman arkadaşlarımız sağ olsunlar unutmamışlar" ifadesini kullandı. - TUNCELİ

Kaynak: İHA