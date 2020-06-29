Tunceli'de 'İl İdare Şube Başkanları Toplantısı' düzenlendi
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Tunceli'de 'İl İdare Şube Başkanları Toplantısı' düzenlendi

Tunceli'de, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu gereğince, idarenin birliğinin sağlanması, işlerin gözden geçirilmesi, kurumların uyum içinde çalışması ve gerekli tedbirlerin alınması amacıyla 'İl İdare Şube Başkanları Toplantısı' düzenlendi.

Tunceli'de 'İl İdare Şube Başkanları Toplantısı' düzenlendi
29.06.2020 17:15 | Son Güncelleme: 29.06.2020 17:28

Tunceli'de, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu gereğince, idarenin birliğinin sağlanması, işlerin gözden geçirilmesi, kurumların uyum içinde çalışması ve gerekli tedbirlerin alınması amacıyla 'İl İdare Şube Başkanları Toplantısı' düzenlendi.

Vali Mehmet Ali Özkan'ın başkanlığında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Devlet Su İşleri Şube Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen toplantıya, vali yardımcıları ve kurum müdürleri katıldı.

Toplantıda kurum müdürlerine hitaben konuşan Özcan, kamu görevi yaptıklarını hatırlatarak, millete karşı herkesin sorumluluklar taşıdığını aktardı.

Hızlı ve kaliteli hizmet verilmesi prensibinin önemine vurgu yapan Özcan, şöyle konuştu:

"Kamu kurumunda çalışan personelin kaliteli, hızlı ve sağlıklı hizmet vermesi noktasında etkili ve daha verimli çalışmaları gerekir. Hepimiz kamu görevi yapıyoruz, ülkemize ve milletimize karşı sorumluluklarımız, görevlerimiz var. Bu bilinç içerisinde işimizi layıkıyla yapmak ve yaptığımız işin hakkını vermek zorundayız. Kurum çalışanları, kurum ile ilgili mevzuatı iyi bilmesi gerekiyor. Kamu kurumları iyi iş yapmaya yönelik çalışmalar yapmalı. Mutlaka artı değer üretip, kendilerini diğer illerle karşılaştırıp hangi noktada olduklarını bilip, başarılarını ölçmeli."

Özkan, ayrıca sonuç almak için yapılan işlerin takip edilmesinin önemine değinerek, takiplerin aksatılması halinde başarılı bir sonuca varılmayacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Manşet

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