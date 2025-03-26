TUNCAY ÖZİLHAN KİMDİR: Anadolu Holding'in sahibi Tuncay Özilhan kaç yaşında, nereli?

Kamuoyunda sıklıkla "Anadolu Grubu'nun sahibi" olarak tanınan Tuncay Özilhan'ın kaç yaşında olduğu, aslen nereli olduğu ve kariyer yolculuğu vatandaşlar tarafından merakla araştırılmaya devam ediliyor. Gerek eğitim geçmişi, gerekse iş dünyasındaki stratejik kararları ile ön plana çıkan Özilhan, aynı zamanda çeşitli sivil toplum kuruluşlarında da aktif görevler üstlenmiştir. Peki, Tuncay Özilhan kimdir, hangi şirketlerin başında bulunmaktadır ve bugüne kadar hangi görevlerde bulunmuştur? İşte, merak edilenler…

TUNCAY ÖZİLHAN KİMDİR?

Tuncay Özilhan, 9 Temmuz 1947 tarihinde Kayseri'de dünyaya gelmiştir. İzzet ve Türkan Özilhan çiftinin oğlu olan Tuncay Özilhan, ilk ve ortaöğrenimini tamamladıktan sonra Saint Joseph Fransız Lisesi'nden mezun olmuştur. Üniversite eğitimini ise İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde tamamlamış, ardından yüksek lisans eğitimi için Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmiştir. Burada, Long Island University'de işletme (MBA) alanında lisansüstü eğitim almıştır.

TUNCAY ÖZİLHAN KİMDİR

İş dünyasına adımını 1977 yılında Erciyas Biracılık Genel Müdürü olarak atan Özilhan, kısa sürede önemli pozisyonlara yükselmiştir. Kariyeri boyunca Anadolu Endüstri Holding Bira Grubu Koordinatörlüğü, ardından Genel Koordinatörlük görevlerini üstlenmiş, 1984 yılında ise Anadolu Grubu İcra Başkanlığı görevine getirilmiştir.

Anadolu Holding'in sahibi Tuncay Özilhan kaç yaşında

İş dünyasında önemli bir yer edinen Özilhan, 18 Ocak 2001 tarihinde TÜSİAD (Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği) Başkanlığına seçilmiştir. Bu görevini 3 yıl boyunca başarıyla sürdürdükten sonra, 22 Ocak 2004'te koltuğu Ömer Sabancı'ya devretmiştir.

Anadolu Holding'in sahibi Tuncay Özilhan nereli

Tuncay Özilhan, 2007 yılı Mayıs ayından bu yana, babası İzzet Özilhan'ın da kurucularından olduğu Anadolu Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmektedir.

Aynı zamanda:

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı,

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı,

Türk–Rus İş Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı,

Estonya Fahri Konsolosu ve

Anadolu Efes Spor Kulübü Başkanı olarak da aktif görevlerde bulunmaktadır.

Tuncay Özilhan, Emine Özilhan ile evlidir ve üç çocuk babasıdır. Oğlu İzzet Özilhan, oyuncu Yasemin Ergene ile evlidir.

Anadolu Holding'in sahibi Tuncay Özilhan

TUNCAY ÖZİLHAN HANGİ ŞİRKETLERİN SAHİBİ?

Tuncay Özilhan, Türkiye'nin en büyük holdinglerinden biri olan Anadolu Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanıdır. Anadolu Grubu; içecekten otomotive, tarımdan finans ve enerjiye kadar birçok sektörde faaliyet göstermektedir. Bu nedenle, Tuncay Özilhan doğrudan olmasa da Anadolu Grubu çatısı altındaki birçok şirketin başında yer almaktadır.

TUNCAY ÖZİLHAN'IN BAŞINDA BULUNDUĞU ANA GRUP VE ŞİRKETLER

TUNCAY ÖZİLHAN'IN BAŞINDA BULUNDUĞU ANA GRUP VE ŞİRKETLER:

İçecek Sektörü:

Anadolu Efes (Efes Pilsen markası dahil)

Coca-Cola İçecek A.Ş. (CCI) – Coca-Cola'nın 10'dan fazla ülkedeki şişeleme ve dağıtım haklarını elinde bulunduran şirket

Otomotiv Sektörü:

Anadolu Isuzu – Isuzu marka ticari araçların Türkiye'deki üretimi ve satışı

Çelik Motor – KIA araçlarının Türkiye distribütörü ve kiralama hizmetleri (Garenta, Moov by Garenta)

Finans Sektörü:

Alternatif Bank (Alternatifbank) – Anadolu Grubu, bu bankada QNB ile ortaklık yürütmektedir.

Tarım ve Gıda:

Anadolu Etap – Türkiye'nin önde gelen meyve suyu ve taze meyve üreticilerinden

Anadolu Kafkasya Enerji Yatırımları A.Ş.

AES Enerji (ortaklık dönemi)