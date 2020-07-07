"Tuna-Tarihle Akan Nehir" sergisinin açılışı çevrim içi gerçekleştirildi
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"Tuna-Tarihle Akan Nehir" sergisinin açılışı çevrim içi gerçekleştirildi

İstanbul Macar Kültür Merkezi'nin, AB-Türkiye Kültürlerarası Diyalog Programı desteğindeki Tuna'nın Dalgaları Projesi kapsamında düzenlenen "Tuna-Tarihle Akan Nehir" sergisinin açılışı online olarak gerçekleştirildi.

07.07.2020 18:21 | Son Güncelleme: 07.07.2020 18:21

İstanbul Macar Kültür Merkezi'nin, AB-Türkiye Kültürlerarası Diyalog Programı desteğindeki Tuna'nın Dalgaları Projesi kapsamında düzenlenen "Tuna-Tarihle Akan Nehir" sergisinin açılışı online olarak gerçekleştirildi.

Merkezin sosyal medya hesaplarından yayınlanan açılışta konuşan Macar Kültür Merkezi Müdürü Gabor Fodor, Macar Kültür Merkezi olarak pandemi döneminde online programlarına başladıklarını belirterek, "Pandeminin ne yazık ki devam etmesi yüzünden online programlarımızı devam ettirmek zorunda kaldık. Macar Kültür Merkezi, bundan sonra pandemiden önceki dönemde olduğu gibi iş günleri ve cumartesileri de açık olacak. Sergilerimiz sizleri bekleyecek. Normalleşme dönemindeki kurallara uyarak en fazla 10 kişinin bulunmasıyla, dezenfektan ve maske kullanılmasıyla sergi alanlarımız ziyaret edilebilir. Sizleri Macar Kültür Merkezi'nde sosyal medya kanallarımızın yanı sıra fiziki olarak da bekliyor olacağız." dedi.

Müdür Yardımcısı ve Kültür Ateşesi Balazs Szöllössy de "Burada birçok fotoğrafımız var. Artık fiziki olarak da bu sergiyi ziyaret edebileceksiniz. Burada 70'ten fazla fotoğrafımız var. Bu sergi ilk defa Bükreş'teki Macar Kültür Merkezi'nde açıldı. Çünkü bu projede hem Türkiye hem de Avrupa Birliği'nin Tuna bölgesindeki birçok başkentini tanıtıyoruz." diye konuştu.

Açılışa görüntülü bağlanan serginin küratörü Istvan Viragvölgyi ise sergiden şu sözlerle bahsetti:

"Sergideki fotoğraflarının geldiği Fortepan Fotoğraf Arşivi, 1990'dan önce çekilmiş, özellikle şahsi fotoğrafları toplayan bir arşiv olarak 2010'da 5.000 adet fotoğraf ile kuruldu. 10 yıl sonra devamlı büyüyen bu koleksiyon, günümüzde 130.000 fotoğrafa ulaştı. Gönüllü olarak faaliyet gösteren dijital arşivin her fotoğrafını herkes istediği çözünürlükte indirip kaynak göstermek kaydıyla dilediği şekilde kullanabilir. Arşiv, halk tarafından halka sunulmuş, gerçek bir toplumsal bilgi kaynağıdır.

Fortepan Fotoğraf Arşivi'nin adı aslında Macaristan'ın en popüler negatif film hammaddesinin de adını taşıyor. Burada sergilenen fotoğrafların çoğu da zaten büyük ihtimalle bu negatif film kullanılarak çekildi. Bu filmler 1932 ile 2007 arasında Budapeşte'nin 30 kilometre kuzeyinde bulunan Vac şehrinde üretildiler. Üretim sırasında Tuna'nın suyu da kullanıldı, böylece buradaki fotoğraflar birçok anlamda Tuna Nehri'yle bağ kurdu, onunla kavuştu. İstanbul'la olan bağını ise Sirkeci'deki fotoğrafçılarda halen kullanılabilen Fortepan filmleri kurmak mümkün."

Sanatseverleri fotoğraflara bakmaya davet eden Viragvölgyi, "Fortepan gerçekten hepimizin ortak aile albümü ve içerisinde bana göre hepiniz için belki tanıdık gelecek ve kesinlikle tatlı anlar yakalayabileceksiniz. İyi eğlenceler dilerim." ifadelerini kullandı.

"Tuna-Tarihle Akan Nehir" sergisi, yarından itibaren gereken önlemlere uyulması ve salonda en fazla 10 kişinin bulunması şartıyla ziyaret edilebilecek.

Sergi hakkında

Sergi, Fortepan Fotoğraf Arşivi'nden seçilmiş analog fotoğraflarla Tuna Nehri'nin kıyısında, son 100 yılda yaşanan olayları, eğlenceli anları, acılı zamanları gözler önüne seriyor.

Kaynak: AA

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