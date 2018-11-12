Sivas Valisi Salih Ayhan, Gazi Lisesi Kız Pansiyonu'nda kalan öğrencilerle bir araya geldi.

Vali Salih Ayhan, Gazi Lisesi Kız Pansiyonu'nu ziyaret ederek öğrencilerle bir süre sohbet etti. Öğrencilerin abisi olduğunu ifade eden Ayhan, sık sık okulları ziyaret ederek öğrencilerin sorunlarını dinleyeceğini söyledi.

Valilik makamında bir validen öte bir ağabey olacağını ifade eden Ayhan, "Bir derdiniz bir eksiğiniz var mı? Bunu için geldim. Ben de yatılı okudum. Böyle bir yurtta 3 yıl devletimizin imkanları ile eğitim alıp yatılı okudum. Hayatı ben yurtta öğrendim. Sizlerin yeri bende başkadır. Sizler bizlere emanetsiniz. Devletimizin şefkati, merhameti sizlerledir. Bir derdiniz bir sıkıntınız olduğunda mutlaka haberimiz olsun. Bir vali olarak ilimizde en çok eğitim ile ilgileneceğim. Tüm okulları takip edeceğim. Yeni dönemde eğitimde Sivas çok çok farklı bir yerde olacak." dedi.

Öğrencilerden yurtta geçirdikleri zamanı iyi değerlendirmelerini isteyen Ayhan şunları kaydetti:

"Bol bol kitap okuyun. Kendinizi yetiştirin. Hayat çok çok kısa. Hızlı geçiyor. Hayatı iyi ve anlamlı değerlendirin. Hayatın en güzel dönemi lise dönemi. Yatılı kalmanın dezavantajı aileden uzak kalmaktır ancak avantajı ise düzenli, tertipli ve ders odaklı bir hayattır. Aile ortamından uzak olmanın dezavantajını sizlerin avantaja çevirmesi lazım. Türkiye'nin geleceğinde özellikle kadınlarımız önemli bir rol üstlenecekler. 81 il valimiz içerisinde 2 tane bayan valimiz var. Neden bu sayı daha fazla olmasın? Her birinizde bu dirayet var, Türk kadınında bu cesaret var. Kurtuluş Savaşı'ndaki kadınlarımızın mücadelesini hepiniz biliyorsunuz."