TÜİK SON DAKİKA! 6 aylık enflasyon farkı kaç oldu? Türkiye'de şu an enflasyon kaç? (TEMMUZ 2025)

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 3 Temmuz 2025 tarihinde açıklanması beklenen enflasyon verileri, yalnızca ekonomi çevrelerinde değil, geniş halk kesimlerinde de büyük bir merakla izleniyor. Haziran ayı enflasyon oranı, hem piyasalarda oluşturacağı etki hem de maaş ve kira artışları gibi pek çok alanda belirleyici bir rol oynayacak. Peki, TÜİK haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı mı? 3 Temmuz itibarıyla Türkiye 6 aylık enflasyon farkı kaç oldu? İşte, büyük bir heyecanla beklenen o veriler ve tüm detaylar…

TÜİK HAZİRAN AYI ENFLASYON ORANI NE KADAR?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran 2025 ayı enflasyon verilerini 3 Temmuz 2025 tarihinde saat 10:00'da açıkladı. Bu açıklamanın ardından, Temmuz ayında yapılacak maaş artışları, kira zammı oranı ve sosyal destek yardımları gibi birçok alandaki yeni rakamlar da kesinleşmiş oldu.

6 aylık enflasyon farkı kaç oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayına ait enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, Haziran ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), aylık bazda yüzde 1,37 artış gösterdi. Yıllık enflasyon ise yüzde 35,05 olarak gerçekleşti.

Açıklanan bu veriler, bağımsız akademisyenlerden oluşan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) verileriyle çelişti. ENAG, TÜİK'in verilerinin hemen öncesinde, Haziran ayı enflasyonunun yüzde 3,05 arttığını ve yıllık enflasyonun yüzde 68,68 olduğunu duyurmuştu. Bu durum, enflasyon oranı hakkında farklı hesaplamaların yapıldığını ortaya koydu.

Türkiye'de şu an enflasyon kaç

TÜRKİYE 6 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR?

Verilere göre, enflasyon oranı 2025 yılının Ocak ayında yüzde 5,03, Şubat ayında yüzde 2,27, Mart ayında yüzde 2,46, Nisan ayında yüzde 3,00 ve Mayıs ayında yüzde 1,53 olmuştu. Bu veriler doğrultusunda, 5 aylık toplam enflasyon farkı ise yüzde 15,10 olarak kaydedildi.

Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ise önceki aya göre yüzde 1,37, geçen yılın Aralık ayına göre yüzde 16,67, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 35,05 ve yıllık ortalamalara göre yüzde 43,23 artış gösterdi. Bu artışlar, maaş zamları, kira artışları ve diğer ekonomik düzenlemeler için belirleyici faktörler oldu.

6 aylık enflasyon farkı