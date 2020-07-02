TÜİK'e Aydınlı Müdür Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Denizli Bölge Müdürlüğü'ne 43 yaşındaki Aydınlı Özer Coşkun atandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Denizli Bölge Müdürlüğü'ne 43 yaşındaki Aydınlı Özer Coşkun atandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 10 bölge müdürlüğünde atamalar gerçekleşti. Denizli Bölge Müdürlüğü görevini yürüten Ali İhsan Yücedağ'ın İstanbul Bölge Müdürlüğü'nde görevlendirilmesinin ardından boş kalan koltuğa, TÜİK Van Bölge Müdürü Özer Coşkun atandı. Aydın'ın Çine ilçesinde doğan Özer Coşkun, görevine başladı.

Özer Coşkun Kimdir?

1977 yılında Aydın'ın Çine İlçesi Soğukoluk Mahallesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini bu ilde gerçekleştirdikten sonra 1999 yılında Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 2002-2003 yılları arasında gıda sektöründe faaliyet gösteren çeşitli şirketlerde Gıda Mühendisi olarak çalıştı 2003-2006 yılları arasında Adalet Bakanlığına bağlı Dalaman Tarım Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda "İdare Memuru" olarak görev yaptı. 2006 yılında Türkiye İstatistik Kurumu Nevşehir Bölge Müdürlüğü'nde "TÜİK Uzman Yardımcısı" olarak göreve başladı. 2010 yılında "TÜİK Uzmanı" olarak terfi aldı. 2017 yılında Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalında Tezli Yüksek Lisansını tamamladı. Halen Selçuk Üniversitesinde İktisat Doktora programına devam etmektedir. 2013-2020 yılları arasında TÜİK Van Bölge Müdürü olarak görev yapan Özer Coşkun, 29 Haziran 2020 tarihinde TÜİK Denizli Bölge Müdürü olarak görev yapmaya başladı. Evli ve 3 kız çocuğu babası olan Özer Coşkun İngilizce biliyor. - AYDIN

Kaynak: İHA