Tüfekle vurulmuştu, sağlığına kavuşunca doğaya salındı - Haberler
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Tüfekle vurulmuştu, sağlığına kavuşunca doğaya salındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Tüfekle vurulmuştu, sağlığına kavuşunca doğaya salındı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Yenidoğan köyü mevkiinde tüfekle vurulmuş şekilde bulunan yaralı leylek, tedavi edilerek doğaya salındı.

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Yenidoğan köyü mevkiinde tüfekle vurulmuş şekilde bulunan yaralı leylek, tedavi edilerek doğaya salındı.

Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından tüfekle yaralan leylek, vatandaşlar tarafından bulunularak veteriner hekime götürüldü. Tosya'da ilçe merkezinde bulunan veteriner hekim tarafından yapılan tedavi sonrası iyileşen leylek, yaralı olarak bulunduğu yere götürülerek tekrar doğal yaşam alanına salındı. - KASTAMONU

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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