Tşof'tan Halk Otobüsçülerine Destek Talebi

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, 65 yaş ve üstü vatandaşlar, öğrenci, engelli, polis, basın mensubu gibi toplumun farklı kesimlerini ücretsiz ve indirimli taşıyan halk otobüsçülere verilen devlet desteğinin artırılması gerektiğini belirterek, "Özellikle yedek parça ve yakıtta KDV indirimi yapılmalı." ifadesini kullandı.

Apaydın, yazılı açıklamasında, kamu hizmeti yapan halk otobüsçü esnafına sağlanan devlet desteğinin artırılmasını istedi.

65 yaş ve üstü vatandaşların, öğrenci, engelli, polis, basın mensubu gibi toplumun farklı kesimlerinin halk otobüslerinde ücretsiz ve indirimli taşındığına işaret eden Apaydın, sektöre verilen devlet desteklerinin ilgili yönetmeliğin yayımlandığı 2016'dan beri hiç artırılmadığını bildirdi.

Şehirlere göre otobüs başına verilen aylık 600-750 ve bin liralık desteklerin güne böldüğünde otobüsçünün çay parası bile etmediğini savunan Apaydın, "Oysa kamu hizmeti veren otobüsçülere devlet daha fazla destek sağlamalı. Özellikle yedek parça ve yakıtta KDV indirimi yapılmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Apaydın, dünyada sosyal devletlerin yaşlıları, engellileri, öğrencileri ve toplumun dezavantajlı kesimlerini korumakla görevli olduğunu anımsatarak, Türkiye'de özel halk otobüslerinin, söz konusu kesime verilen hizmet nedeniyle devlet desteğini daha çok almaları gerektiğini vurguladı.

Bu kesimlere ulaşım hakkı tanınırken sorumluluğun halk otobüslerine yüklendiğini ileri süren Apaydın, ücretsiz taşınan yolcular için otobüs başına ödenen ücretin kişi başına ve güncel hesaplanması durumunda mağduriyetin ortadan kalkacağını kaydetti.

Mazot fiyatlarında yüzde 50'ye yakın artış olmasına rağmen verilen desteğin aynı kaldığına dikkati çeken Apaydın, lastik ve yedek parça fiyatlarının da tavan yaptığını belirtti.

Apaydın, halk otobüsçülerinin kamu hizmeti vermekten ve ücretsiz taşıma yapmaktan değil, bu hizmetleri yaparken yeterli desteği alamamaktan şikayetçi olduğunun altını çizerek, "Halk otobüsçü esnafı kamu görevi yaptıkları için KDV muafiyeti, yakıt indirimi ve benzeri teşvikleri bekliyor. Ücretsiz taşınan yolcuların bedelleri makul seviyede karşılanmalı." ifadesini kullandı.