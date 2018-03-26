Tsk: "Mardin/dargeçit Bölgesinde, Keşif Vasıtalarıyla Tespit Edilen Bölücü Terör Örgütü Mensubu 3...
IHAAW154913-GEN/26-03-2018 - TSK: "Mardin/Dargeçit bölgesinde, keşif vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 terörist düzenlenen hava destekli operasyonla etkisiz hale getirilmiştir.
26 Mart 2018 Pazartesi 15:55
IHAAW154913-GEN/26-03-2018
- TSK: "Mardin/ Dargeçit bölgesinde, keşif vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 terörist düzenlenen hava destekli operasyonla etkisiz hale getirilmiştir." 26.03.2018 15: 49: 13 TSI NNNN - ANKARA