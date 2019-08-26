Trump'tan ticaret savaşları açıklaması: Çin masaya oturmak istiyor, bir anlaşma yapacağız

26.08.2019 11:30

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Çin ile çok yakında müzakerelere başlayıp bir ticaret anlaşması yapacaklarını söyledi.



Bunun "dünya için çok olumlu bir gelişme olduğunu" belirten Trump, Çin'in ABD'li temsilcileri aradığını ve "müzakere masasına geri gelmek istediğini" belirttiğini aktardı. Euronews.com'da Görüntüle