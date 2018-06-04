Trump: Rusya Soruşturmasında Kendimi Affetmek İçin 'Mutlak Yetkim' Var

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'yla bağlantıları olduğuna yönelik soruşturma ile ilgili yeni bir açıklama yaptı. Trump, kendisini affetmek için "mutlak yetkisi" olduğunu söyledi.

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklmada, "Pek çok hukuk profesörünün de dediği gibi kendimi affetmeye mutlak yetkim var. Ama yanlış bir şey yapmamışken bunu neden yapayım ki?" dedi.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1003616210922147841

ABD Başkanı, Rusya'nın ülkesinde 2016'da "seçim kampanyasına müdahil olduğu" ve "adaleti engellediği" suçlamalarıyla karşı karşıya.

Anayasa hukuku uzmanları ise ABD Başkanı'nın kendi kendisini affedip edemeyeceği konusunda ikiye bölünmüş durumda. Giuliani 'Niyeti yok' demişti

Trump'ın mesajı, avukatlarından eski New York Belediye Başkanı Rudolph Giuliani'nin Pazar günü Trump'ın kendi kendisini affetme yetkisi olduğu ancak bu yetkiyi kullanma niyeti olmadığını söylemesinin ardından geldi.

Rudolph Giuliani Amerikan ABC televizyonuna yaptığı açıklamada "Bence bunun siyasi sonuçlarıyla yüzleşmek çok zor olur. Diğer insanları affetmek bir şey, kendi kendini affetmek başka bir şey" demişti.

Trump'ın bu soruşturmada kendisini affetme yetkisi olup olmadığı ise Amerikan New York Times gazetesinin Trump'ın avukatlarının, soruşturma heyetine gönderdiği bir mektubu yayımlamasıyla tartışılmaya başlamıştı.