Trump, Kovid-19 nedeniyle ABD'ye göçü durduracak
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Trump, Kovid-19 nedeniyle ABD'ye göçü durduracak - Haberler
Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Twitter, Güncel

Trump, Kovid-19 nedeniyle ABD'ye göçü durduracak

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle, ABD'ye göçü geçici süreliğine askıya alan bir kararname imzalayacağını duyurdu.

21.04.2020 05:34 | Son Güncelleme: 21.04.2020 05:34
Trump, Kovid-19 nedeniyle ABD'ye göçü durduracak

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle, ABD'ye göçü geçici süreliğine askıya alan bir kararname imzalayacağını duyurdu.

Trump, Kovid-19 önlemleri çerçevesinde atılacak yeni adımı, Twitter hesabı üzerinden duyurdu.

Paylaşımında Kovid-19 için "görünmez düşman" tabirini kullanan Trump, "Görünmez düşmanın saldırısı altında olduğumuzu ve büyük Amerikan vatandaşlarının işlerini korumamız gerektiğini göz önüne alarak, ABD'ye göçü geçici olarak askıya alan bir kararname imzalayacağım." ifadesini kullandı.

Trump'ın söz konusu kararnameyi ne zaman imzalayacağı ve kapsamının ne olacağı ise henüz bilinmiyor.

Rutin vize hizmetleri askıya alınmıştı

ABD yönetimi, 18 Mart'ta Kovid-19 salgını nedeniyle bazı ülkelerdeki vize hizmetlerini geçici olarak askıya aldığını duyurmuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Hizmetleri Bürosu'nun Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kovid-19 salgını nedeniyle, birçok ülkede rutin vize hizmetlerini askıya alıyoruz. Hizmetler, mümkün olan en kısa zamanda yeniden başlayacaktır ancak şu anda net bir tarih belirtemiyoruz." ifadelerine yer verilmişti.

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

4 günlük sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu! İki gün sınırlı sürede marketler açık olacak Haberler
4 günlük sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu! İki gün sınırlı sürede marketler açık olacak
İfşa edilen mesajlar sonrası, Kerem Tunçeri'den ilk açıklama geldi Haberler
İfşa edilen mesajlar sonrası, Kerem Tunçeri'den ilk açıklama geldi
DEVA Partisi ilk anketini yaptırdI! İşte Babacan'ın masasındaki sonuçlar Haberler
DEVA Partisi ilk anketini yaptırdI! İşte Babacan'ın masasındaki sonuçlar
Cumhurbaşkanı, 'Korona ilacını bulduk' diyerek kameralar önünde içti Haberler
Cumhurbaşkanı, "Korona ilacını bulduk" diyerek kameralar önünde içti
Kavga eden Yasin ve Barış diskalifiye olacak mı? Acun sessizliğini bozdu Haberler
Kavga eden Yasin ve Barış diskalifiye olacak mı? Acun sessizliğini bozdu
İhbar ettiği ailesiyle arası bozulan genç, Bakan Koca'dan yardım istedi Haberler
İhbar ettiği ailesiyle arası bozulan genç, Bakan Koca'dan yardım istedi
Aslı Enver Kerem Tunçeri'yi affetmedi, ilişkiye noktayı koydu
Aslı Enver Kerem Tunçeri'yi affetmedi, ilişkiye noktayı koydu
Trabzon'da fındık bahçesinde toprağa gömülü bebek cesedi bulundu
Trabzon'da fındık bahçesinde toprağa gömülü bebek cesedi bulundu
İrem Derici, mesajları ifşa olan Kerem Tunçeri'ye destek verdi
İrem Derici, mesajları ifşa olan Kerem Tunçeri'ye destek verdi
Koronavirüsün merkez üssü ABD'de Hz. Muhammed'in hadisleri reklam panolarında yayınlandı
Koronavirüsün merkez üssü ABD'de Hz. Muhammed'in hadisleri reklam panolarında yayınlandı
Dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 170 bini aştı
Dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 170 bini aştı
Zulte Waregem'de kiralık oynayan Cyle Larin, Beşiktaş'a geri dönüyor
Zulte Waregem'de kiralık oynayan Cyle Larin, Beşiktaş'a geri dönüyor
İsviçreli bilim insanları, koronavirüse karşı 6 ayda aşı geliştirebilir
İsviçreli bilim insanları, koronavirüse karşı 6 ayda aşı geliştirebilir
ABD'de Trump ve eyalet valileri arasında 'test kapasitesi' krizi yaşanıyor
ABD'de Trump ve eyalet valileri arasında 'test kapasitesi' krizi yaşanıyor
ABD'de polis, etrafa beyzbol sopası sallayıp 'Ölmek istiyorum' diye bağıran genci öldürdü
ABD'de polis, etrafa beyzbol sopası sallayıp ''Ölmek istiyorum'' diye bağıran genci öldürdü
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın cenazesine katılanlar karantinaya alındı
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın cenazesine katılanlar karantinaya alındı
Yerli solunum cihazını tanıtan Selçuk Bayraktar, yaşanan süreci milli seferberliğe benzetti
Yerli solunum cihazını tanıtan Selçuk Bayraktar, yaşanan süreci milli seferberliğe benzetti
İzmir'de doktor 2 kardeş koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti
İzmir'de doktor 2 kardeş koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti
Kız arkadaşıyla sosyal mesafeye uymayan üniversiteli: Sevgililere bir şey denmesin
Kız arkadaşıyla sosyal mesafeye uymayan üniversiteli: Sevgililere bir şey denmesin
Korona önlemleri alan genç adam, vinçle çıktığı 5. katta kız arkadaşına evlilik teklif etti
Korona önlemleri alan genç adam, vinçle çıktığı 5. katta kız arkadaşına evlilik teklif etti
Bilim Kurulu Üyesi Çelik: Koronavirüs 27 güne kadar vücutta kalabilir
Bilim Kurulu Üyesi Çelik: Koronavirüs 27 güne kadar vücutta kalabilir
Zincirleme kazaya karışan İETT otobüsü, ağaca çarparak durabildi
Zincirleme kazaya karışan İETT otobüsü, ağaca çarparak durabildi
Erdoğan, 'Başbakan olduğum günden beri hayalimdi' dediği Başakşehir Şehir Hastanesi'ni hayata geçirdi
Erdoğan, "Başbakan olduğum günden beri hayalimdi" dediği Başakşehir Şehir Hastanesi'ni hayata geçirdi
Bilim Kurulu üyesine canlı yayında soruldu: Sokağa çıkma yasağı 4 gün olur mu?
Bilim Kurulu üyesine canlı yayında soruldu: Sokağa çıkma yasağı 4 gün olur mu?
Dr. Zekeriya Kul, Hollywood starlarının da uyguladığı yeni yüz germe tekniğini anlattı
Dr. Zekeriya Kul, Hollywood starlarının da uyguladığı yeni yüz germe tekniğini anlattı
Beşiktaşlı futbolcular 1 aylık aranın ardından sahada antrenmanlara başladı
Beşiktaşlı futbolcular 1 aylık aranın ardından sahada antrenmanlara başladı
THY, korona nedeniyle yurt dışında mahsur kalan 25 bin Türk'ü ülkeye getirmek için tahliye operasyonuna başladı
THY, korona nedeniyle yurt dışında mahsur kalan 25 bin Türk'ü ülkeye getirmek için tahliye operasyonuna başladı
Haftaya düşüşle başlayan dolar, tekrar yükselişe geçerek 6,94'ten işlem görüyor
Haftaya düşüşle başlayan dolar, tekrar yükselişe geçerek 6,94'ten işlem görüyor
Son Dakika: Diyanet'ten teravih namazı açıklaması: Evde ailenizle kılabilirsiniz
Son Dakika: Diyanet'ten teravih namazı açıklaması: Evde ailenizle kılabilirsiniz
Altının gram fiyatı 370 liraya kadar geriledikten sonra tekrar yükselişe geçerek 378 liradan işlem görüyor
Altının gram fiyatı 370 liraya kadar geriledikten sonra tekrar yükselişe geçerek 378 liradan işlem görüyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Özkoç Abdulhamit Gül Mustafa Şentop Meral Danış Beştaş Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Kibariye Ebru Şallı Mustafa Keser Rafet El Roman
Spor Ali Koç Fatih Terim Ergin Ataman Lionel Messi Burak Yılmaz
Daha Fazla Nisan Futbolcu İngiltere Başakşehir
Şu an buradasınız: Trump, Kovid-19 nedeniyle ABD'ye göçü durduracak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.4.2020 06:21:45. #1.15#
title