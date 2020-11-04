Trump'ın kampanya menajeri Stepien: Wisconsin'de tekrar sayım için istek yapacağız
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ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

Trump'ın kampanya menajeri Stepien: Wisconsin'de tekrar sayım için istek yapacağız

04.11.2020 21:05 | Son Güncelleme: 04.11.2020 21:09
Trump'ın kampanya menajeri Stepien: Wisconsin'de tekrar sayım için istek yapacağız

ABD'de başkanlık seçiminde yarış devam ediyor.

ABD'de başkanlık seçiminde yarış devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın kampanya menajeri Bill Stepien, Trump'ın Wisconsin eyaleti için oyların tekrar sayılması konusunda istekte bulunacağını açıkladı.

ABD'de başkanlık seçiminde son düzlüğe geliniyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın kampanya menajeri Bill Stepien, Wisconsin eyaletinde oyların tekrar sayılması konusunda istekte bulunacaklarını duyurdu. Stepien, "Başkan, yeniden sayım talep edecek ve bunu hemen yapacağız" ifadelerini kullandı.

WISCONSIN'DE SON DURUM

Wisconsin'de son açıklanan verilere göre ABD Başkan Adayı Joe Biden yüzde 49,6, ABD Başkanı Donald Trump ise yüzde 48,9 oy aldı. Ancak Wisconsin'de Joe Biden'ın kazandığına dair henüz net bir açıklama yapılmadı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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