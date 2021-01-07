Trump : Görevimi sorunsuz şekilde devredeceğim
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Trump : Görevimi sorunsuz şekilde devredeceğim

07.01.2021 12:29 | Son Güncelleme: 07.01.2021 12:33
Trump : Görevimi sorunsuz şekilde devredeceğim

ABD'de Kongre baskınının ardından Kongre'deki tarihi oturumda sayım sonuçlandı.

 ABD'de Kongre baskınının ardından Kongre'deki tarihi oturumda sayım sonuçlandı. Kongre Demokrat aday Joe Biden'ın başkanlığını onayladı. Biden'ın zaferinin onaylanmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump görevi 'Başkanlık görevini 20 Ocak'ta sorunsuz bir şekilde devredeceğim" dedi.

ABD Kongresi'ndeki tarihi oturumda Vermont eyaletinin sonuçlarının kayda geçmesiyle Joe Biden 271 delegeye ulaşıp resmen Başkan oldu. Böylelikle Joe Biden tarihi seçimlerde Donald Trump'ı yenerek resmen ABD'nin yeni başkanı oldu. Senato ve Meclis, Georgia ve Pennsylvania eyaletleri için Demokrat Aday Joe Biden aleyhine yapılan itirazları reddetti.

Cumhuriyetçiler ayrıca Arizona, Nevada ve Michigan'ın seçim oylarına itiraz etmişlerdi ancak kabul edilmedi. Pence Biden'ın başkanlığının onaylandığı toplantıyı, 'Bu gece buraya zarar verenler kazanamadı. Hiçbir zaman kazanamayacaklar.' sözleriyle açtı. ABD Başkanı Trump'ın en güvendiği isim ve başkan yardımcısı olan Mike Pence kürsüde Biden'ın başkanlığının onaylandığı kararı okudu ve resmi olarak Joe Biden ve yardımcısı Kamala Harris'in seçimi kazandığının tescillendiğini duyurdu. Ardından 'Hadi işimize geri dönelim' açıklamasında bulundu. Kongrenin ABD'nin yeni başkanı Joe Biden'ın zaferini onaylamasının ardından, Donald Trump 'Seçim sonucuna kesinlikle katılmıyorum. Gerçekler benim kazandığımı ortaya koyuyor ama 20 Ocak'ta görevi sorunsuz şekilde devredeceğim.' ifadelerini kullandı.


- Abd

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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