Trump, Eşi Melania Trump'ın İsmini Doğru Yazamadı

Eşi Melania Trump'ın böbrekleri nedeniyle geçirdiği ameliyat sonrası eve döndüğünü Twitter'dan duyurmak isteyen Başkan Trump, söz konusu mesajında eşinin ismini doğru yazamaması nedeniyle sosyal medya kullanıcılarının diline düştü.

EKRAN GÖRÜNTÜSÜ ALINDI

Zira Trump tweet'inde, doğru yazılışı 'Melania' olan eşinin ismini 'Melanie' olarak yazdı: "First Lady'mizin Beyaz Saray'a evine geri dönmüş olması harika. Melanie kendini iyi hissediyor ve iyileşiyor. Dualarınız için teşekkürler."