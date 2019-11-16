Trump, Amerikan askerlerinin Japonya'da kalabilmesi için Tokyo'dan 8 milyar dolar talep etti

16.11.2019 10:17 | Son Güncelleme: 16.11.2019 10:17

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Amerikan askerlerinin Japonya'da kalabilmesi için Tokyo'dan 8 milyar dolar istediği bildirildi.



Foreign Policy dergisi, Japonya'nın ülke topraklarında Amerikan askerlerinin kalması için yılda 2 milyar dolar ödediğini hatırlattı ve Trump'ın bu rakamın dört misli artırılarak 8 milyara çıkartılmasını istediğini yazdı. Euronews.com'da Görüntüle