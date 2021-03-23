TRT yayın akışı! 23 Mart TRT yayın akışı
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TRT yayın akışı! 23 Mart TRT yayın akışı

23.03.2021 19:04 | Son Güncelleme: 23.03.2021 19:10
TRT yayın akışı! 23 Mart TRT yayın akışı

Her gün farklı programların yer aldığı kanallarda bugün ne var? 22 Mart kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı! Yarışma programları, filmler, dizilerin saatleri haberimizde yer almaktadır.

Birbirinden eğlenceli, dizi, film, yarışma ve stil programları farklı kanallarda izleyicisi ile buluşmaktadır. Survivor, Masumlar Apartmanı, Güldür Güldür Show gibi programların yayın akışı haberimizde. 22 Mart Pazartsei kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı!

TRT YAYIN AKIŞI

05:40SeksenlerDiğer

06:50Acemi Anneler

08:15Dr.yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:30Türkan Hanım'ın Konağı

11:00Kalk Gidelim

13:20Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

15:55Acemi Anneler

19:00Ana Haber

19:55Doğrusu Ne?

20:00Masumlar Apartmanı

- Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Haber Yorumları
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