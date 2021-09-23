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Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde mezuniyet töreni düzenlendi

AA / Gökhan Balcı - Haberler | Güncel
Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde mezuniyet töreni düzenlendi

Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri törenle mezun oldu.

Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri törenle mezun oldu.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2020-2021 Akademik Yılı'nda diploma almaya hak kazanan grafik tasarımı, heykel ve resim bölümü öğrencileri için Karaağaç Yerleşkesinde mezuniyet töreni düzenlendi.

Törende konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Ahmet Hamdi Zafer, mezuniyetin okul yaşamının sonu, yeni bir hayatın da başlangıcı olduğunu belirtti.

Bu günün, öğrenciler ve değerli aileleri için gurur ve sevinç verici olduğunu aktaran Zafer, "Bundan sonraki hayatınızda tüm başarıların, tüm mutlulukların ve güzelliklerin sizinle olmasını dilerim. Yolunuz, bahtınız açık olsun." ifadelerini kullandı.

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Melihat Tüzün de öğrencilerini yalnızca mesleğe hazırlamak için gerekli bilgi ve tecrübe ile donatmadıklarını, asıl amaçlarının çağın en önemli evrensel dili olan sanatı öğretmek olduğunu belirterek öğrencilere yeni hayatlarında başarı diledi.

Konuşmaların ardından tören okul birincilerinin mezuniyet kütüğüne plaket çakması ve öğrencilere diplomalarının verilmesi ile devam etti.

Törende ayrıca fakülteyi dereceyle bitiren öğrencilere de plaket verildi.

Diplomalarını hocalarının elinden alan mezunlar, keplerini havaya atarak mezuniyeti kutladılar.

Törene akademik ve idari çalışanlar ile öğrencilerin aileleri katıldı.

AA / Gökhan Balcı - Son Dakika Haberleri
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