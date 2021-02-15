Trakya için kuvvetli fırtına ikazı yapıldı
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Trakya için kuvvetli fırtına ikazı yapıldı

15.02.2021 15:09 | Son Güncelleme: 15.02.2021 15:12
Trakya için kuvvetli fırtına ikazı yapıldı

Meteoroloji tarafından Trakya için kuvvetli fırtına uyarısı yapıldı.

Meteoroloji tarafından Trakya için kuvvetli fırtına uyarısı yapıldı.

Meteorolojiden yapılan açıklamada, gece yarısından yarın akşam saatlerine kadar bölgede etkisinin süreceği tahmin edilen kuvvetli fırtına uyarısında bulunuldu.

Kuvvetli fırtınanın saatteki hızının zaman zaman 60-80 kilometreye ulaşacağının öngörüldüğü ifade edildi.

Vatandaşların meydana gelmesi muhtemel ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Baran

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